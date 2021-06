iOS 15 beta 2 est disponible dès maintenant – voici ce que vous devez savoir – .

in

Apple a dévoilé iOS 15 à la WWDC 2021 il y a quelques semaines, publiant la première version bêta pour les développeurs. C’est généralement la version bêta d’iOS la plus susceptible de contenir quelques bogues gênants et d’avoir un impact sur la durée de vie de la batterie, et c’est pourquoi Apple met initialement ses versions bêta logicielles à la disposition des développeurs. Mais jusqu’à présent, iOS 15 bêta 1 a été une excellente expérience stable, à égalité avec ce que vous attendez des versions bêta d’iOS qui sont plus proches du lancement.

Ce qui est encore mieux qu’iOS 15 beta 1, c’est la prochaine version beta, qu’Apple vient de sortir. C’est parce que la deuxième version bêta fournit généralement diverses corrections à certains des bogues identifiés dans la première version tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités qu’Apple est prêt à tester en version bêta. Plus important encore, l’arrivée d’iOS 15 beta 2 signale qu’Apple se rapproche d’une première version beta 1 publique d’iOS 15. C’est censé imiter la dernière version bêta du développeur en termes de fonctionnalité et de stabilité. La première version bêta publique devrait être lancée en juillet, date à laquelle tout utilisateur d’iPhone pourra s’inscrire et le tester.

iOS 15 bêta 2 est disponible sous forme de mise à jour en direct pour les développeurs, vous pouvez donc l’installer immédiatement sur les appareils pris en charge. Les modèles d’iPhone aussi anciens que la série iPhone 6s lancée en septembre 2015 peuvent exécuter la version bêta, tant que vous avez accès à un profil de développeur.

Si vous utilisez déjà iOS 15 bêta 1 sur votre iPhone, la mise à jour est disponible pour téléchargement et installation. Assurez-vous simplement que vous disposez d’une connexion Internet fiable et d’une autonomie suffisante pour commencer.

Si vous n’avez pas installé la première version bêta, vous devez d’abord télécharger le profil de développeur, auquel cas iOS 15 bêta 2 vous sera présenté à installer.

Quelle que soit la version bêta que vous installez sur l’iPhone ou l’iPad, vous devez sauvegarder vos données avant de continuer. Vous pourrez revenir à la dernière installation stable d’iOS 14 ou à la dernière version bêta d’iOS 14 à tout moment après avoir essayé une version bêta d’iOS 15.

Il n’y a pas que iOS 15 beta 2 qu’Apple vient de sortir. Les utilisateurs d’iPad peuvent également télécharger iPadOS 15 bêta 2. De plus, tvOS 15 beta 2 et watchOS 8 beta 2 sont respectivement disponibles pour Apple TV et Apple Watch.

Nouveau : dans iOS 15 bêta, 2 itinéraires routiers sont animés dans Maps. pic.twitter.com/CXY1hEyxgy – Sam Gross (@SamTheGeek) 24 juin 2021

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, iOS 15 bêta 2 apporte quelques changements notables. L’icône Apple Maps a été mise à jour et les itinéraires routiers sont animés. Des tenues MeMoji sont disponibles. Plus important encore, la fonction Quick Note peut être invoquée avec des gestes tactiles, pas seulement avec le stylet, et il existe un bouton de rechargement dans Safari sur iPad qui vous permet d’actualiser la page.

À partir de l’iPadOS 15b2, vous pouvez désormais utiliser votre doigt pour faire glisser votre doigt depuis le coin inférieur droit pour déclencher Quick Note. Je ne peux toujours pas changer de côté, mais peut-être dans une future mise à jour. (J’ai déposé FB9187398 pour toutes les parties intéressées.) https://t.co/DmlBRvKXxn – Dan Moren (@dmoren) 24 juin 2021

L’application Météo dispose désormais de son propre écran de bienvenue et SharePlay a été activé dans FaceTime. De plus, l’application Raccourcis peut désormais lire ce qui est affiché à l’écran, ce qui fonctionne très bien pour les applications pour lesquelles la feuille de partage n’est pas activée.

Autre nouveauté dans iOS/iPadOS 15 beta 2 : les raccourcis, comme Siri, peuvent voir ce qui est affiché à l’écran. Il existe une nouvelle option “Recevoir ce qui est à l’écran” pour les raccourcis. Activez cette option et un raccourci recevra l’entrée d’une application sans la feuille de partage. Pour le moment, cela fonctionne dans Safari. pic.twitter.com/wxrzDlavbY – Federico Viticci (@viticci) 24 juin 2021

