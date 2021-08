iOS 15 bêta 4 met à jour l’application appareil photo pour supprimer automatiquement les reflets d’objectif

in

Cela fait près de deux mois depuis le discours d’Apple lors de la WWDC 2021. Le discours d’ouverture était notre introduction à iOS 15 avant son lancement cet automne, mais des semaines plus tard, nous apprenons encore de nouvelles choses sur la mise à jour. Par exemple, la semaine dernière, un utilisateur de Reddit a découvert que l’application Maps d’Apple est capable de prendre en compte les conditions météorologiques dans les itinéraires. Quelques jours après la découverte, Apple a déployé iOS 15 bêta 4. Il s’avère qu’une autre nouvelle fonctionnalité surprenante a également été découverte dans la dernière version bêta.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix ​​catalogue : 24,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Une fois de plus, un propriétaire d’iPhone s’est rendu sur Reddit pour partager ses découvertes. Après avoir installé iOS 15 bêta 4, l’utilisateur a remarqué que son iPhone supprimait automatiquement la lumière parasite lors du post-traitement. Le Redditor est entré beaucoup plus en détail sur la découverte dans un commentaire sur le fil :

« J’ai donc remarqué quelque chose que je n’ai pas vu rapporté ailleurs ; pendant mes déplacements, j’ai pris cette photo et j’ai pensé qu’elle était ruinée / devait être modifiée plus tard en raison de la lumière parasite (comme je l’ai fait à plusieurs reprises sur des photos précédentes avec l’iPhone 12 Pro car il est si sujet aux reflets de lentille). Cependant, je suis rentré à la maison et j’ai remarqué que la lumière parasite avait automatiquement disparu sur la photo d’origine alors qu’elle était manifestement toujours présente sur la photo en direct, ce qui signifie que le post-traitement automatique est devenu suffisamment intelligent pour supprimer les lumières parasite maintenant ! »

iOS 15 bêta 4 supprime les reflets gênants

Peu de temps après la publication du message, quelqu’un a envoyé le fil de discussion à la populaire application de caméra Halide sur Twitter. Les créateurs de l’application en ont pris note et ont demandé à leurs abonnés ce qu’ils pensaient du changement :

Grande nouvelle : la dernière version bêta d’iOS 15 supprime automatiquement les célèbres reflets d’objectif « orb vert » auxquels nous sommes si habitués sur les iPhones. Les pensées? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt – Halide (@halidecamera) 4 août 2021

iOS 15 n’est peut-être pas aussi important que iOS 14, mais chaque semaine environ, la mise à jour nous surprend avec une autre fonctionnalité non annoncée. Selon toute vraisemblance, Apple est à au moins un mois du lancement public d’iOS 15. De plus, il y avait huit bêtas pour iOS 14. Avec tout cela à l’esprit, il est possible que nous puissions réserver plusieurs autres découvertes dans le semaines à venir.

Comment télécharger et installer iOS 15 bêta 4

Si vous faites partie du programme logiciel bêta d’Apple, l’installation de la dernière version bêta d’iOS sur votre iPhone ou iPad ne pourrait pas être plus simple. Naviguez simplement vers Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur “Télécharger et installer” au bas de cette page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer la mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!

Meilleure offre du jour Echo Dot d’Amazon s’envole des étagères à seulement 35 $! Prix ​​catalogue : 39,99 $ Prix : 34,99 $ Vous économisez : 5,00 $ (13%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission