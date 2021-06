iOS 15 bêta pratique : plus de 300 modifications et fonctionnalités [Video]

La version bêta initiale du développeur iOS 15 est disponible depuis deux semaines, et j’ai beaucoup à partager après un certain temps de pratique prolongé avec cette version massive. Les utilisateurs d’iPhone vont se régaler grâce à des fonctionnalités telles que la prise en charge des balises pour l’application Notes, les modes Focus avec écrans d’accueil personnalisables et les mises à jour majeures de l’accessibilité. Regardez notre vidéo pratique alors que nous explorons plus de 300 des principales fonctionnalités d’iOS 15, et assurez-vous de vous abonner à 9to5mac sur YouTube pour bénéficier de nombreuses autres couvertures iOS 15 dans les jours et semaines à venir.

Comme d’habitude pour une version majeure du logiciel iPhone, iOS 15 a des tonnes de nouveaux changements et fonctionnalités, mais dans cet article, je vais mettre en évidence quelques-uns de mes ajouts les plus remarquables pour les utilisateurs d’iPhone. Après la lecture, assurez-vous de prendre le temps de regarder notre vidéo pratique pendant que nous explorons en profondeur les différentes parties d’iOS 15. Ci-dessous, j’ai inclus des horodatages pour faciliter la navigation dans la vidéo et ne regarder que les parties qui vous intéressent. toi.

Gestion de la page d’accueil

iOS 14 a introduit la possibilité de masquer les pages de l’écran d’accueil, et iOS 15 s’appuie sur cette base. Les utilisateurs sont désormais autorisés à réorganiser les pages directement à partir de l’éditeur de page de la même manière que les applications individuelles sont réorganisées sur l’écran d’accueil. De plus, les pages individuelles peuvent désormais être supprimées purement et simplement, toutes les applications de cette page restant dans la bibliothèque d’applications.

Vidéo : iOS 15 pratique – Plus de 300 modifications et fonctionnalités

Abonnez-vous à 9to5mac sur YouTube pour plus de vidéos

Étiquettes de l’application Notes

L’une de mes nouvelles fonctionnalités préférées dans iOS 15 est la prise en charge des balises dans les applications Notes, ce qui devrait augmenter considérablement la capacité de rester organisé. De nouvelles balises peuvent être créées simplement en tapant un hashtag suivi du nom de la balise. Les utilisateurs peuvent ensuite filtrer les notes en fonction d’une seule balise ou de plusieurs balises. Il est même possible de créer des dossiers intelligents qui se rempliront automatiquement en fonction de la balise.

Se concentrer

L’accent est essentiellement mis sur Ne pas déranger sur les stéroïdes. S’appuyant sur les bases posées par le MDN, Focus permet aux utilisateurs de filtrer automatiquement les notifications en fonction d’une tâche en cours. Les utilisateurs peuvent même créer des modes de mise au point personnalisés et établir des configurations d’écran d’accueil dynamiques en fonction du mode actuel. Assurez-vous de regarder la démonstration de Focus via notre procédure pas à pas.

SharePlay

L’une des principales améliorations de FaceTime dans iOS 15 est l’introduction de SharePlay, qui vous permet de regarder des films et des émissions de télévision, de partager votre écran et d’écouter de la musique avec des amis. L’une des fonctionnalités notables de SharePlay est la lecture synchronisée, qui permet à tous les utilisateurs de mettre en pause, de rembobiner, d’avancer rapidement ou de passer à une autre partie d’une vidéo et la lecture de tout le monde reste synchronisée. Bien que SharePlay ne soit pas entièrement fonctionnel dans la version bêta initiale d’iOS, vous pouvez regarder une démo de SharePlay en action avec une application tierce dans notre guide vidéo pratique.

Accessibilité

Comme toujours, la dernière version d’iOS propose une aide considérable en termes d’améliorations de l’accessibilité, mais j’ai été particulièrement impressionné par la gamme d’améliorations de cette année. Pour la première fois sur iPhone, il est désormais possible de définir des paramètres d’accessibilité par application. Par exemple, si Smart Invert facilite l’utilisation d’une application spécifique, mais que vous ne souhaitez pas inverser l’intégralité d’iOS, vous pouvez activer de manière permanente Smart Invert sur une seule application de votre choix.

Il existe également une nouvelle option de sons de fond dans Accessibilité qui diffusera des bruits sombres apaisants, des sons de l’océan, des ruisseaux ou de la pluie pour aider à masquer les bruits environnementaux indésirables. Les utilisateurs peuvent même choisir de mélanger des sons de fond avec d’autres sons audio ou système.

De nouvelles actions sonores pour Switch Control permettent aux utilisateurs ayant des déficiences physiques de contrôler l’iPhone avec uniquement leur voix, au lieu d’avoir besoin d’utiliser des boutons dédiés, des commutateurs ou des commandes vocales trop complexes. Un nouveau panneau de sons dans les préférences Switch Control permet aux utilisateurs de contrôler l’iPhone avec des sons de clic, de gloussement, de pop, de « ee » et plus encore.

Liste complète des horodatages vidéo

Nous avons horodaté chaque section de notre vidéo pas à pas pour faciliter le passage aux sections que vous souhaitez regarder.

Conclusion

À première vue, il peut sembler qu’iOS 15 n’est pas aussi gros que les quelques versions majeures précédentes du logiciel iPhone, mais en y regardant de plus près, il devient évident que ce n’est pas nécessairement le cas. Ceci n’est qu’un aperçu des nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations d’iOS 15.

Bien que la version comprenne certaines décisions de conception particulières, en particulier avec Safari, il s’agit d’une mise à jour extrêmement impressionnante, surtout compte tenu des circonstances entourant la pandémie.

Nous reviendrons avec une grande partie de la couverture pratique d’iOS 15. En attendant, quelles sont vos cinq fonctionnalités préférées d’iOS 15 ?

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :