iOS 15 : Comment définir un contact de récupération pour votre compte Apple ID

La perte de votre mot de passe Apple ID peut rendre votre vie numérique une misère, car cela peut vous empêcher d’accéder au compte que vous utilisez pour gérer vos appareils Apple, incapable d’accéder à vos données iCloud et de gérer vos abonnements aux applications et services.



Dans ce scénario, Apple ne peut pas simplement réinitialiser votre mot de passe pour vous, surtout si vous avez activé l’authentification à deux facteurs. La configuration d’une récupération est une solution alternative, mais dans de tels cas, vous ne pouvez pas modifier votre mot de passe à moins d’avoir un deuxième appareil de confiance ainsi que la clé de récupération.

Dans un effort pour faciliter les choses, Apple dans iOS 15 vous permet de configurer un contact de récupération de compte qui peut vous aider à vous assurer que vous avez toujours accès à votre compte, même si vous oubliez votre mot de passe ‌Apple ID‌ ou le mot de passe de l’appareil. Votre contact de récupération est une personne qui peut vérifier votre identité et vous aider à retrouver l’accès à votre compte et à toutes vos données si jamais vous êtes bloqué.

Qui devrait être mon contact de récupération ?

Votre contact de récupération doit être une personne que vous connaissez et en qui vous avez confiance, comme un membre de votre famille ou un ami proche. Ils auront besoin de leur propre appareil iOS exécutant ‌iOS 15‌ ou iPadOS 15 ou version ultérieure, et doivent avoir plus de 13 ans. Ils auront également besoin d’une authentification à deux facteurs activée pour leur propre compte et d’un mot de passe configuré sur leur appareil. .

Comment inviter quelqu’un à être votre contact de récupération

Ouvrez le Paramètres app sur votre appareil iOS et appuyez sur votre bannière ‌Apple ID‌ en haut du menu principal. Robinet Mot de passe et sécurité.



Robinet Récupération du compte. Sous « Aide à la récupération », appuyez sur Ajouter un contact de récupération.



Lisez les informations à l’écran, puis appuyez sur Ajouter un contact de récupération. Choisissez un contact de récupération. Si vous faites partie d’un groupe de partage familial, les contacts éligibles apparaîtront dans les options. Sinon, appuyez sur Choisissez quelqu’un d’autre pour rechercher vos contacts. Robinet Prochain et l’écran suivant vous permet d’envoyer un message à votre contact choisi pour lui faire savoir que vous l’avez ajouté en tant que contact de récupération. Vous pouvez envoyer le message par défaut ou le modifier avant de l’envoyer. Robinet Envoyer lorsque vous êtes prêt, puis appuyez sur Terminé.



N’oubliez pas d’enregistrer le numéro de téléphone de la personne afin de pouvoir la contacter si vous avez besoin d’aide pour récupérer votre compte.

Comment aider quelqu’un à retrouver l’accès à son compte

Si vous êtes le contact de récupération désigné d’une personne, voici comment vous pouvez l’aider. Ils devront d’abord vérifier certaines des informations de leur compte ‌Apple ID‌, puis ils vous contacteront par téléphone ou en personne. Les étapes suivantes montrent comment générer et partager un code de récupération qu’ils peuvent ensuite saisir sur leur appareil.

Ouvrez le Paramètres app sur votre appareil iOS et appuyez sur votre bannière ‌Apple ID‌ en haut du menu principal. Robinet Mot de passe et sécurité -> Récupération de compte. Appuyez sur le nom de votre contact, puis appuyez sur Obtenir le code de récupération. Lorsque votre ami est prêt, lisez-lui son code de récupération. Une fois qu’ils l’auront saisi sur leur appareil, ils pourront réinitialiser leur mot de passe et retrouver l’accès à leur compte Apple.

Comment vous retirer en tant que contact de récupération

Si vous ne souhaitez plus être le contact de récupération de quelqu’un, suivez ces étapes sur votre appareil iOS.

Ouvrez le Paramètres app sur votre appareil iOS et appuyez sur votre bannière ‌Apple ID‌ en haut du menu principal. Robinet Mot de passe et sécurité -> Récupération de compte. Sous « Récupération de compte pour », appuyez sur le nom de la personne. Robinet Supprimer contact.

Une fois ces étapes terminées, le contact recevra automatiquement un message lui expliquant que vous n’êtes plus son contact de récupération de compte.

Noter: Pour configurer la fonction de contact de récupération, tous les appareils iOS associés à votre compte doivent être mis à niveau vers ‌iOS 15‌ ou ‌iPadOS 15‌ ou une version ultérieure. Les montres Apple doivent être mises à niveau vers watchOS 8 ou une version ultérieure. Vous ne pourrez pas utiliser la fonction de contact de récupération tant que vous n’aurez pas mis à niveau tous vos appareils ou que vous ne les aurez pas supprimés de votre compte ‌Apple ID‌.