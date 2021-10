iOS 15 : Comment être averti si vous laissez vos AirPods Pro derrière vous

Dans iOS 15, Apple a ajouté des alertes de séparation à l’application Find My, qui vous permettent de savoir lorsque vous laissez un AirTag ou un autre appareil Apple derrière vous. Grâce à une mise à jour du micrologiciel d’octobre 2021, les AirPods Pro prennent désormais également en charge les alertes de séparation. Cet article explique plus en détail comment ils fonctionnent et comment vous pouvez les configurer.



Appelées « Notifier lorsqu’elles sont laissées pour compte », les alertes de séparation Find My‌‌ dans ‌iOS 15‌ vous permettent de savoir chaque fois que vous êtes séparé de votre article à un endroit inconnu, ce qui peut être utile pour les articles que vous emportez avec vous lors de vos déplacements ou de vos visites dans des lieux publics. Comme ‌AirPods Pro‌, par exemple.

La fonctionnalité définit automatiquement votre domicile comme un emplacement de confiance (un endroit où vous laissez fréquemment votre ‌AirPods Pro‌ et ne voulez pas être averti à chaque fois), vous devez donc ajouter votre adresse personnelle à votre carte de contact dans l’application Contacts avant de l’activer. .

Pour utiliser les alertes de séparation avec AirPods Pro‌, vous devez d’abord vous assurer que votre ‌‌AirPods Pro‌‌ a été mis à jour avec le dernier firmware. Voici comment.

Comment mettre à jour le micrologiciel de vos AirPods Pro

Vous pouvez le faire en les insérant dans l’étui de chargement ‌AirPods Pro‌ et en connectant l’étui à une source d’alimentation à l’aide du câble Lightning vers USB inclus. Ensuite, déplacez l’iPhone ou l’iPad avec lequel les AirPod ont été couplés, près du boîtier de chargement, et assurez-vous que l’appareil iOS dispose d’une connexion Internet.

Après un court instant, toutes les mises à jour logicielles disponibles devraient être automatiquement téléchargées et installées. Si vous rencontrez des problèmes pour mettre à jour vos ‌‌AirPods‌‌, assurez-vous que le boîtier de charge est complètement chargé. Vous pouvez également essayer de réinitialiser les ‌‌AirPods‌‌. Vous avez besoin du micrologiciel ‌AirPods‌ 4A400 ou version ultérieure et pouvez vérifier la version de votre micrologiciel en suivant ces étapes :

Connectez vos ‌‌‌AirPods‌‌‌ ou ‌‌‌AirPods Pro‌‌‌ à votre appareil iOS. Ouvrez le Paramètres application. Robinet Général. Robinet Sur. Appuyez sur ‌‌‌‌‌‌AirPods‌‌‌‌‌‌. Regardez le numéro à côté de « Version du firmware ».

Comment activer les alertes de séparation pour les AirPods Pro

Les étapes suivantes parcourent le processus de configuration des alertes de séparation dans ‌‌iOS 15‌ pour ‌AirPods Pro‌ avec le micrologiciel mis à jour.

Lancer le Trouver mon app sur votre ‌iPhone‌ ou ‌iPad‌. Sélectionnez le Dispositifs, et appuyez sur ‌AirPods Pro‌ dans la liste pour laquelle vous souhaitez configurer les alertes. Robinet Avertir lorsqu’il est laissé pour compte.



Activez l’interrupteur pour Avertir lorsqu’il est laissé pour compte. Sous « Me prévenir, sauf à », appuyez sur Nouvel emplacement pour définir un emplacement de confiance où vous ne souhaitez pas recevoir d’alertes. Dans l’écran de carte « Ajouter un emplacement », recherchez ou saisissez une adresse dans le champ de saisie. Vous pouvez définir le rayon de la barrière géographique à anneaux pour votre emplacement de confiance en faisant glisser le point bleu ou en utilisant le Petit, Moyen, ou Grand options en bas. Robinet Terminé quand tu as fini. S’il n’y a plus d’exceptions d’emplacement que vous souhaitez ajouter, appuyez sur Terminé.



Désormais, la prochaine fois que vous laisserez vos ‌AirPods Pro‌ dans un lieu public, vous recevrez une alerte vous en informant peu de temps après, vous donnant la possibilité de les récupérer avant de voyager plus loin.

Bien sûr, ces alertes dépendent du fait que vous ne laissez pas votre ‌iPhone‌ derrière (il n’y a actuellement aucune alerte de séparation équivalente disponible sur Apple Watch pour ce scénario), c’est donc l’appareil que vous ne voudrez pas oublier, où que vous alliez.