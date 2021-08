iOS 15 : Comment partager votre écran lors d’un appel FaceTime

Dans iOS 15, Apple apporte plusieurs améliorations à FaceTime, et vous pouvez désormais faire plus que simplement ‌‌FaceTime‌‌ appeler vos amis et votre famille.



Grâce à une nouvelle fonctionnalité de partage d’écran appelée SharePlay, vous pouvez partager votre écran avec d’autres personnes lors d’un appel, ce qui est idéal pour choisir un film, parcourir un album photo ou tout autre élément amélioré par une discussion de groupe. Voici comment fonctionne la nouvelle fonctionnalité de partage d’écran.

Lancer FaceTime sur votre iPhone ou iPad. Robinet Nouveau FaceTime et ajoutez les contacts avec lesquels vous souhaitez partager votre écran, puis appuyez sur le FaceTime bouton. Vous pouvez également sélectionner un contact récent pour lancer un appel vidéo.



Une fois l’appel connecté, appuyez sur le SharePlay dans le coin supérieur droit de l’écran dans le nouveau panneau de configuration. Robinet Partager mon écran dans la liste déroulante. Après un compte à rebours de trois secondes, le partage d’écran devrait s’initialiser.



Une fois que le partage d’écran ‌FaceTime‌ a commencé, vous pouvez accéder à n’importe quelle application que vous souhaitez partager avec les appelants. Une icône de partage restera dans le coin supérieur gauche de l’écran pour indiquer que le partage d’écran ‌FaceTime‌ est actif, et vous pouvez appuyer dessus pour afficher le panneau de configuration ‌FaceTime‌.



Vous pouvez faire glisser le visage de l’appelant actif pour plus d’espace sur l’écran et le réafficher tout aussi facilement. Si vous affichez l’écran partagé de quelqu’un d’autre, vous verrez son nom juste en dessous de l’icône en haut à gauche, à côté des boutons pour lui envoyer un message, aimer ce qu’il partage ou le partager avec quelqu’un d’autre.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également écouter de la musique ou regarder des films et la télévision ensemble à l’aide de l’interface SharePlay. Vous pouvez diffuser des films ou des émissions de télévision et tout le monde lors de l’appel verra la même lecture et les mêmes commandes synchronisées. Pour en savoir plus sur les nouveautés de ‌FaceTime‌ dans ‌iOS 15‌, nous avons un guide dédié qui met en évidence toutes les fonctionnalités disponibles.