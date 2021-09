Une nouvelle fonctionnalité de Safari sur iOS 15 s’appelle « Teinte du site Web ». Cela signifie que la barre d’adresse devient automatiquement de la même couleur que la page Web sur laquelle un utilisateur navigue. Il peut être désactivé cependant.

Désactiver « Teinture du site Web » dans Safari sur iOS 15

Ouvrez ParamètresFaites défiler vers le bas et appuyez sur SafariFaites défiler vers le bas et appuyez sur « Autoriser la teinte du site Web » pour que le commutateur soit désactivé (comme illustré ci-dessus)

Lors de la prochaine ouverture de Safari dans iOS 15, la barre d’adresse sera en haut.

