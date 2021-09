iOS 15 et iPadOS 15 sont là, ce sont tous les iPhone et iPad qui recevront la mise à jour | La technologie

Les attentes étant terminées, Apple a enfin officiellement et stablement lancé les nouvelles versions de ses systèmes d’exploitation pour mobiles et tablettes. iOS 15 et iPadOS 15 sont déjà une réalité, on vous dévoile quelques unes de leurs fonctionnalités et les appareils compatibles avec la mise à jour

Apple a annoncé il y a quelques mois le renouvellement de son système d’exploitation mobile et du système d’exploitation de ses tablettes, respectivement iOS 15 et iPadOS 15. La date de lancement semblait lointaine, mais elle est déjà arrivée et, désormais, tous les appareils compatibles peuvent profiter de la mise à jour proposée par Cupertino pour leurs appareils intelligents.

Les iPhones compatibles recevront iOS 15. Cette nouvelle version du système d’exploitation apporte de grandes améliorations en termes de convivialité et de performances, si vous ne le saviez pas, nous ferons un résumé afin que vous connaissiez toutes les nouveautés qui accompagnent cette mise à jour. Bien sûr, ne vous attendez pas à un gros changement au niveau du design, car l’esthétique d’Apple ne change généralement pas..

iPhone qui recevra la mise à jour :

iPhone 13 Mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max. iPhone SE 2 iPhone 11 Mini iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X. iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus

Parmi les nouveautés les plus marquantes d’iOS 15, nous trouvons les améliorations de Facetime. Désormais, l’application pour passer des appels vidéo vous permet de créer des liens pour passer des appels, ainsi que de contrôler la suppression du bruit sans avoir besoin d’utiliser un casque. De plus, il vous permettra également de flouter l’arrière-plan lors des appels vidéo.

Les nouvelles cartes 3D seraient déjà là. À ce jour, les utilisateurs d’iPhone en Espagne ne disposaient pas de cette fonctionnalité, ils pourront désormais les utiliser comme n’importe quel autre utilisateur aux États-Unis. Ce qui accompagne ces cartes est un type de vue très similaire à celui offert par Google avec Maps lors de l’activation de Street View.

iPads qui recevront la mise à jour :

iPad Air Gen 2 iPad Air Gen 3 iPad Air Gen 4 iPad Mini Gen 4 iPad Mini Gen 5 iPad Mini Gen 6 iPad Gen 5 iPad Gen 6 iPad Gen 7 iPad Gen 8 iPad Gen 8 iPad Pro, tous sortis à ce jour

Les iPad d’Apple reçoivent également une mise à jour aujourd’hui. iPadOS 15 est livré avec de nouvelles fonctionnalités, y compris Focus, une nouvelle fonctionnalité qui aide à améliorer la concentration ou à rester concentré tout en effectuant une tâche. De plus, avec lui, vous pouvez gérer le nombre d’interruptions et les applications qui peuvent le faire.

Les widgets sont également améliorés et maintenant ils n’ont plus besoin d’être hors de l’écran. La nouvelle mise à jour permet de les intégrer à l’écran principal des appareils et, de cette façon, de les utiliser presque de la même manière que ceux d’Android. Le multitâche a également été repensé pour le rendre plus confortable à utiliser.

Afin d’installer à la fois iOS 15 et iPadOS 15 sur les appareils Apple, la première chose à faire est de vérifier qu’ils sont compatibles, pour cela vous devez consulter la liste des équipements qui seront mis à jour. Après avoir vérifié qu’ils sont compatibles, il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans les paramètres de l’appareil et, une fois là-bas, rechercher la section des mises à jour.

Dans la section des mises à jour, iOS 15 apparaîtra pour les iPhones et iPadOS 15 pour les iPads.. La prochaine chose est de le télécharger, une nouvelle fenêtre s’ouvrira dans laquelle nous devrons accepter les termes et conditions. Après les avoir acceptées, le téléchargement commencera et lorsqu’il sera terminé l’installation commencera.