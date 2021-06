iOS 15 et macOS Monterey simulent Spatial Audio pour le contenu non-Dolby avec la nouvelle option « Spatialize Stereo »

in

iOS 15 a été annoncé à la WWDC 2021 avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment des notifications repensées, des améliorations FaceTime, etc. Apple a également étendu la prise en charge de Spatial Audio, qui fonctionne désormais dans FaceTime et également sur Apple TV, mais ce n’est pas tout.

Grâce à une nouvelle option “Spatialiser la stéréo”, iOS peut désormais simuler l’audio spatial pour le contenu non Dolby, qui détectera désormais les mouvements de la tête avec les AirPod pour changer la direction du son.

Spatial Audio a été annoncé avec iOS 14 l’année dernière en tant que fonctionnalité pour apporter un son plus immersif aux utilisateurs d’AirPods Pro (et maintenant d’AirPods Max également). Il utilise le son enregistré avec la technologie Dolby pour simuler un son à 360 degrés avec une expérience surround, qui se déplace dans le casque lorsque l’utilisateur bouge la tête.

Certains films et émissions de télévision d’applications comme Apple TV+ et Disney+ étaient déjà compatibles avec Spatial Audio car leur contenu était disponible en Dolby Atmos, mais la même expérience immersive ne fonctionnait pas avec les vidéos classiques, du moins jusqu’à présent.

Avec cette nouvelle option Spatialize Stereo, vous pouvez écouter à peu près n’importe quelle chanson ou vidéo avec Spatial Audio en utilisant AirPods Pro ou AirPods Max. Ceci, bien sûr, n’apportera pas l’expérience sonore tridimensionnelle offerte par le contenu Dolby, mais il simule bien l’audio provenant de différentes directions lorsque vous bougez la tête avec les AirPod.

Pour activer Spatialize Stereo dans iOS 15 et iPadOS 15, connectez simplement vos AirPods Pro ou AirPods Max et commencez à lire n’importe quel contenu. Ensuite, accédez au Centre de contrôle, maintenez enfoncé le curseur de volume et vous y verrez la nouvelle option. Il convient de noter que cette fonctionnalité fonctionne également dans macOS Monterey.

Vous pouvez essayer Spatialize Stereo avec des vidéos de votre photothèque ou même avec des chansons Spotify. Le seul inconvénient est qu’il ne semble pas fonctionner avec les applications qui ont leur propre lecteur, comme YouTube (cela ne fonctionne que dans la version Web dans ce cas).

iOS 15 est désormais disponible en version bêta pour les développeurs, et une version bêta publique sera disponible en juillet. La sortie officielle, cependant, arrive cet automne. La mise à jour apporte des changements fondamentaux à la gestion des notifications, de nouvelles fonctionnalités dans iMessage, davantage de contrôles de confidentialité, etc.

