iOS 15 Extensions Safari à vérifier

Mercredi 22 septembre 2021 14:49 PDT par Juli Clover

Avec iOS 15, Apple a introduit un nouveau design et une gamme de nouvelles fonctionnalités, notamment une meilleure prise en charge des extensions. Safari dans ‌iOS 15‌ prend en charge les extensions Web, qui peuvent être téléchargées et installées via l’App Store, vous disposez donc d’une gamme beaucoup plus large d’options d’extension.



Nous avons rassemblé certaines des extensions ‌iOS 15‌ les plus utiles que nous ayons trouvées jusqu’à présent.

1Mot de passe (Abonnement requis) – Pour les utilisateurs de 1Password, l’extension 1Password permet aux utilisateurs de saisir leurs informations 1Password enregistrées dans Safari, de la même manière que cela fonctionne sur Mac. 1Password peut remplir automatiquement les identifiants, les mots de passe, les informations de carte de crédit, les codes d’authentification à deux facteurs, etc. Un abonnement 1Password est requis, au prix de 2,99 $ par mois.

Explosion (2,99 $) – Amplosion redirige les pages AMP et les liens de Google vers des liens standard dans Safari, ce qui est une bonne solution pour ceux qui n’aiment pas les pages AMP. Amplosion, conçu par le créateur d’Apollo Christian Selig, est open source et conçu avec transparence afin que les utilisateurs puissent vérifier ce que fait l’extension.

Apollon (Gratuit) – L’application Reddit Apollo a une nouvelle extension Safari conçue pour permettre à l’application Apollo d’ouvrir n’importe quel lien Web Reddit plutôt que d’exiger que le lien soit ouvert dans l’application Reddit. Si vous associez Apollo à Amplosion, Safari ouvrira automatiquement n’importe quel lien Safari Reddit dans l’application Apollo, ce qui est idéal pour ceux qui préfèrent Apollo à l’application officielle Reddit. Apollo est gratuit, mais le déverrouillage Pro coûte 4,99 $.

Acho – (0,99 $) – Une autre extension créée par Christian Selig, Achoo est une visionneuse et un inspecteur HTML. Si vous avez besoin de voir le code HTML d’une page Web sur votre iPhone et votre iPad, il s’agit d’une application simple qui vaut la peine d’être récupérée. Vous pouvez inspecter le code HTML, le copier/coller et le modifier.

Arrète la folie (7,99 $) – StopTheMadness est une extension de protection de la vie privée qui a plusieurs fonctions. Il empêche Google de charger les pages AMP, met fin au détournement de clics dans les résultats de recherche Google, Facebook et Gmail, supprime les paramètres de suivi aux extrémités des URL, charge les versions non raccourcies des URL, empêche la lecture automatique des vidéos, etc. C’est cher, mais pour ceux qui veulent éliminer beaucoup de problèmes de navigation dans Safari, cela vaut la peine de vérifier.

Noir (2,99 $) – Si vous avez activé le mode sombre et que vous visitez un site Web qui ne le prend pas en charge, Noir l’assombrira automatiquement afin que vous ne soyez pas aveuglé par une page Web soudainement lumineuse avec le ‌mode sombre‌ activé. Noir ne s’active que lorsqu’un site Web n’a pas d’option Mode sombre‌, et vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver le Mode sombre‌ site par site.

Installation d’extensions

Pour installer une extension, vous devez télécharger l’application d’extension à partir de l’App Store, puis ouvrir la section Safari de l’application Paramètres. À partir de là, appuyez sur “Extensions” et sélectionnez la bascule à côté de l’extension que vous souhaitez activer.

Si vous souhaitez trouver plus d’extensions, appuyez simplement sur le bouton “Plus d’extensions” pour accéder à la section “Extensions Safari” dans l’App Store‌.

Alternativement, les extensions peuvent également être gérées directement dans la fenêtre du navigateur en appuyant sur le bouton “Aa” puis en choisissant l’option “Gérer les extensions”.

Commentaires sur les guides

Vous avez une extension préférée qui n’est pas répertoriée ici ou vous souhaitez faire part de vos commentaires sur ce guide ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

