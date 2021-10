iOS 15 fait d’Apple CarPlay la pire version d’Android Auto | La technologie

Après avoir été l’option préférée des utilisateurs pendant des années, la solution d’Apple commence à prendre du retard en raison de mauvaises politiques de mise à jour et du bon travail de Google avec son Android Auto.

Si vous faites partie de ceux qui suivent depuis longtemps la course entre Apple CarPlay et Android Auto, vous saurez que chacun avait ses atouts, mais que celui qui gagnait en face à face était l’option d’Apple.

Sa fiabilité, sa connexion sans fil et sa stabilité ont fait de cette option la plus appréciée parmi les utilisateurs ayant testé les deux clients.

Le problème est qu’Apple semble s’être reposé sur ses lauriers tandis que Google met à jour sa solution depuis quelques années, introduisant des améliorations, de nouvelles compatibilités et à l’écoute des clients.

Comme on l’a connu au cours de ces semaines, les débuts d’iOS 15 ont provoqué un schisme autour de CarPlay : l’application a fini par planter en essayant de jouer de la musique, d’autres se plaignent des problèmes de connectivité qu’ils ont rencontrés après avoir installé la dernière mise à jour, etc.

Donc, en d’autres termes, CarPlay semble être devenu le vieil Android Auto, célèbre pour son manque de fiabilité. Aussi, et c’est ce qui semble le plus déranger les utilisateurs de Carplay, l’option Android est de plus en plus avancée.

Ces améliorations passent par un nouveau centre de notification amélioré, plus de paramètres pour que les utilisateurs configurent les applications qui s’exécutent au démarrage, et même des jeux qui rendent les arrêts courts beaucoup plus confortables.

CarPlay, pour sa part, n’a introduit une amélioration majeure sur ce front qu’avec iOS 15 : la possibilité d’utiliser la navigation Apple Maps 3D via CarPlay, et cela ne peut être fait que si nous utilisons un iPhone comme appareil.

Apple devra beaucoup travailler s’il veut s’emparer de la suprématie dans le secteur automobile, une part du gâteau trop sucrée pour la laisser passer et que, si les choses continuent comme ça, ce sera Google qui la bouffe. Android Auto, à l’heure actuelle, compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs.