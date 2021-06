iOS 15 : Find My network peut toujours trouver votre iPhone lorsqu’il est éteint ou réinitialisé aux paramètres d’usine

Avec iOS 15, votre iPhone est toujours traçable via le réseau Find My, même lorsque l’appareil est éteint. Il semble qu’avec iOS 15, le téléphone ne soit pas vraiment complètement «éteint», il reste dans un état de faible consommation et agit comme un AirTag, permettant à tout appareil iOS à proximité de capter le signal Bluetooth et de renvoyer son emplacement.

Cela signifie également que si votre iPhone est à court de batterie pendant la journée, vous avez encore une chance de trouver son emplacement pendant plusieurs heures. En fait, Apple dit que le suivi de l’emplacement continuera même à fonctionner pendant que le téléphone est réinitialisé aux paramètres d’usine avec le verrouillage d’activation activé.

Apple informe les utilisateurs de ce nouveau comportement avec une boîte de dialogue d’alerte lorsque l’iPhone iOS 15 nouvellement mis à jour est faible pour la première fois.

Fait intéressant, la copie de la boîte de dialogue d’alerte fait référence à cette fonctionnalité pour aider à récupérer les éléments volés. Habituellement, Apple ne préconise pas d’utiliser les fonctionnalités de Find My pour lutter contre le vol.

Si vous souhaitez que votre iPhone s’éteigne réellement, vous pouvez modifier le comportement dans les paramètres et désactiver complètement le mode Find My à faible consommation d’énergie.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :