iOS 15 inclut de nouveaux widgets d’écran d’accueil pour Find My, Contacts, Sleep, et plus

Apple a officiellement présenté aujourd’hui iOS 15 avec une multitude de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’iPhone. La mise à jour apporte également de nouvelles fonctionnalités pour les widgets de l’écran d’accueil, l’une des fonctionnalités les plus populaires introduites par Apple depuis longtemps.

En plus des widgets qui s’affichent sur l’écran d’accueil avec iPadOS 15, Apple a également ajouté une poignée de nouveaux widgets pour les applications standard avec iOS 15 et iPadOS 15 :

Trouver mon widget – Gardez une trace de vos amis et de vos objets personnels directement depuis l’écran d’accueil avec le widget Find My

Widget de contacts – Restez connecté à votre famille et vos amis depuis votre écran d’accueil avec le widget Contacts. Contactez-les via Téléphone, Messages, FaceTime, Mail ou Find My. Avec le partage familial, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires, comme approuver les achats ou les demandes de temps d’écran de vos enfants.

Widgets Game Center – Le widget Continuer à jouer affiche vos jeux compatibles avec Game Center récemment joués sur tous les appareils. Le widget Les amis jouent vous aide à découvrir les jeux auxquels vos amis jouent.

Widget App Store – Consultez les histoires, les collections et les événements in-app de votre onglet Aujourd’hui directement sur votre écran d’accueil.

Widget de sommeil – Consultez les données sur la façon dont vous avez dormi et examinez votre horaire de sommeil avec le widget Sommeil.

Widget de messagerie – Jetez un œil à votre dernier e-mail et accédez rapidement à l’une de vos boîtes aux lettres avec le widget Mail.

En plus des nouveaux widgets, lorsque vous mettez à niveau votre téléphone, Apple indique que vous verrez une nouvelle disposition par défaut avec les widgets des applications que vous utilisez le plus souvent organisées dans Smart Stacks. Il existe également de nouvelles suggestions de widgets intelligents :

Les widgets suggérés pour les applications que vous utilisez déjà peuvent apparaître automatiquement dans votre Smart Stack au bon moment en fonction de votre activité passée. Une option vous permet d’ajouter le widget à votre pile afin qu’il soit toujours là quand vous en avez besoin.

Enfin, vous pouvez également désormais réorganiser facilement les widgets de vos Smart Stacks à partir de l’écran d’accueil lui-même.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :