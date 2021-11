iOS 15, iPadOS 15 et macOS Monterey : ce sont les fonctionnalités qu’Apple n’a toujours pas publiées

Apple a présenté en avant-première son nouveau cycle de systèmes d’exploitation en juin lors de la keynote de la WWDC21. Avec iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey et tvOS 15, la société a promis des tonnes de nouvelles fonctionnalités.

Maintenant que tous ces systèmes sont disponibles pour le public, certaines fonctionnalités sont encore loin d’être lancées. Les voici.

Contrôle universel

Est-il possible de commencer un article sur les fonctionnalités manquantes sans mentionner Universal Control ? Cette fonctionnalité iPadOS et macOS Monterey était l’une des fonctionnalités les plus intéressantes annoncées par Apple à la WWDC cette année, mais elle est toujours introuvable.

Lorsque Universal Control sera lancé, les utilisateurs d’iPad pourront contrôler le Mac avec le Magic Keyboard dans une expérience transparente et vice-versa. Les utilisateurs pourront même faire glisser un document depuis l’iPad, le faire rouler sur un iMac 24 pouces et le déposer sur le nouveau MacBook Pro, par exemple.

Pour l’instant, Apple promet toujours le contrôle universel pour cet automne, mais les versions bêta révèlent très peu de choses sur cette fonctionnalité.

Cartes d’identité

iOS 15 ajoutera la prise en charge des cartes d’identité dans l’application Wallet. Avec cela, les utilisateurs pourront stocker des documents tels que leur permis de conduire sur leur iPhone. Cependant, Apple a récemment annoncé que cette fonctionnalité serait reportée à 2022.

Lors du discours d’ouverture de la WWDC21, la vice-présidente d’Apple Pay, Jennifer Bailey, a déclaré qu’il s’agissait de la dernière chose qu’Apple devait apporter à l’application Wallet pour vous permettre d’être « totalement libre de votre portefeuille physique ». Elle a également déclaré que la TSA « travaille pour activer » les points de contrôle de sécurité des aéroports comme « le premier endroit où vous pouvez utiliser votre identification numérique ».

Malheureusement, c’est une autre fonctionnalité qui a encore besoin de temps pour être prête. Dans ce cas, bien sûr, cela nécessite une coopération avec les gouvernements locaux, donc… cela peut prendre un certain temps.

Clés des chambres

Outre les cartes d’identité, Apple apporte également d’autres nouvelles fonctionnalités à l’application Wallet, telles que la possibilité d’y stocker votre clé d’accueil. Une autre fonctionnalité qui devrait être lancée « plus tard cet automne » est la prise en charge des clés de chambre dans Wallet.

Avec cela, vous pourrez ouvrir votre chambre d’hôtel à l’aide de votre iPhone ou Apple Watch. Selon Apple, les hôtels Hyatt seront les premiers à prendre en charge les clés de chambre, mais il n’y a pas encore d’informations sur la date de sortie.

Relais privé

Une autre grande fonctionnalité révélée lors de la WWDC 2021 était iCloud Private Relay, qui est essentiellement une couche de sécurité supplémentaire qui protège la confidentialité des utilisateurs lorsqu’ils naviguent sur le Web.

Cela fait quelques mois que cette fonction a été lancée en tant que version bêta pour les utilisateurs d’iOS 15, mais on ne sait pas quand Apple l’appellera stable et supprimera cette étiquette « bêta ».

iCloud Private Relay fait partie d’iCloud+, c’est ce que l’entreprise appelle désormais les plans d’abonnement iCloud payants avec plus de stockage. Avec Private Relay, Apple fournit plusieurs proxys de sécurité qui modifient l’itinéraire du trafic des utilisateurs et le gardent privé. C’est presque comme si Private Relay était le VPN d’Apple pour les abonnés iCloud.

Lorsque cette option est activée, l’adresse IP réelle de l’utilisateur n’est pas affichée sur les serveurs tiers afin qu’ils ne puissent pas les suivre sur le Web, ce qui est connu sous le nom d’empreinte digitale. Pour l’instant, la fonctionnalité reste entièrement facultative et Apple a choisi de ne pas forcer les utilisateurs à naviguer sur le Web avec Private Relay activé.

Navigation 3D détaillée dans CarPlay

Avec iOS 15, Apple Maps dispose d’un nouveau globe interactif 3D, de nouvelles fonctionnalités de conduite et bien plus encore.

Explorez des villes comme San Francisco, Los Angeles, New York et Londres avec des détails sans précédent pour l’élévation, les routes, les arbres, les bâtiments, les points de repère et plus encore.

Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir cette expérience avec Apple Carplay. La société indique que la navigation détaillée en 3D devrait arriver au système à une date ultérieure.

Une autre fonctionnalité qui manque toujours mais qui sera bientôt lancée est Legacy Contact. Selon Apple, la personne que vous désignez comme votre contact hérité pourra « accéder aux données stockées dans votre compte après votre décès », y compris « photos, messages, notes, fichiers, contacts, événements de calendrier, applications que vous avez téléchargées, sauvegardes d’appareils, et plus encore. Les données n’incluront pas les données de votre trousseau iCloud ni aucun support sous licence.

Le programme Digital Legacy vous permet de désigner des personnes comme contacts Legacy afin qu’elles puissent accéder à votre compte et à vos informations personnelles en cas de décès.

La fonction est configurée pour se lancer avec iOS 15.2.

Créer vos propres applications avec Swift Playgrounds

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une fonctionnalité logicielle, Apple a également annoncé lors de la WWDC21 que Swift Playgrounds 4 arrivera cette année. Avec cette mise à jour, les utilisateurs pourront créer des applications à partir de zéro à l’aide de l’iPad. Non seulement cela, mais ils pourront également envoyer l’application à Apple pour examen, en utilisant exclusivement l’iPad

Dans une interview en juillet, Susan Prescott, directrice d’Apple, a parlé de l’importance de cette nouvelle version et de la façon dont le codage peut aider au développement cognitif des enfants :

« Notre sentiment est que chaque enfant devrait être exposé à l’apprentissage du code, non pas parce que chaque enfant va devenir un codeur, mais parce que le monde qui nous entoure est alimenté par le code », a déclaré Susan Prescott. « Nous allons aider autant de personnes que possible dans autant de domaines de la vie que possible, provenant d’autant de communautés et de cultures que possible, à apprendre à coder. »

Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

Conclure

Comme vous pouvez le voir, Apple a encore de nombreuses fonctionnalités à présenter aux utilisateurs d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey et tvOS 15. Quelle est la fonction qui vous passionne le plus ? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :