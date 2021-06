iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 : Apple renforce la confidentialité des utilisateurs avec de nouvelles mises à jour

Voici un aperçu des nouvelles mesures de sécurité qu’Apple apporte

Mises à jour de confidentialité Apple : Lors de sa conférence mondiale des développeurs (WWDC 2021), le géant de la technologie Apple a donné un aperçu des prochaines mises à jour du système d’exploitation qu’il publierait pour ses appareils. Le fabricant d’iPhone a annoncé les mises à jour pour son iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Cependant, d’après les aperçus partagés par Apple, il semble que la société ait également respecté son engagement en matière de confidentialité avec les nouvelles mises à jour. Cupertino a annoncé iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8, qui, selon la société, permettraient aux utilisateurs de mieux contrôler et gérer leurs données. Alors que l’année dernière, avec son iOS 14, la société avait publié une fonctionnalité qui obligerait les applications à obtenir l’autorisation explicite des utilisateurs pour suivre leurs données, cette année, Apple a déclaré qu’elle apportait des fonctionnalités innovantes pour renforcer la sécurité des utilisateurs.

Voici un aperçu des nouvelles mesures de sécurité mises en place par Apple :

Une nouvelle fonctionnalité appelée Mail Privacy Protection est intégrée à l’application Mail afin d’empêcher les expéditeurs de pouvoir utiliser des pixels invisibles pour la collecte de données. Selon Cupertino, avec cette fonctionnalité, les utilisateurs pourraient empêcher les expéditeurs de savoir quand ils ont ouvert l’e-mail et masqueraient également les adresses IP des utilisateurs afin que l’expéditeur ne puisse pas déterminer son activité en ligne et ne puisse pas non plus identifier les utilisateurs. location.Apple utilise Intelligent Tracking Prevention afin que les utilisateurs de son navigateur Safari ne soient pas suivis par d’autres, et cela a été fait à l’aide de l’apprentissage automatique sur l’appareil. Maintenant, la société a déclaré qu’elle renforçait la technologie. Les trackers ne seraient pas non plus en mesure de voir l’adresse IP des utilisateurs maintenant, ce qui signifie que les trackers ne pourraient pas utiliser ces informations pour suivre leurs déplacements sur les sites Web. Avec les nouvelles mises à jour du système d’exploitation, les utilisateurs pourraient également voir une ” application Rapport de confidentialité” dans leurs paramètres de confidentialité. Ici, ils pourraient voir les autorisations de suivi qu’ils ont accordées à chaque application, tout en trouvant également des informations concernant la fréquence de chaque application utilisant cette autorisation. Ils auraient la possibilité de modifier ces autorisations et auraient également accès aux domaines tiers avec lesquels chaque application est en contact pour voir où leurs données pourraient être partagées. Apple a également déclaré que le traitement des demandes audio des utilisateurs à Siri serait transporté sur leur iPhone ou iPad lui-même à l’aide de la reconnaissance vocale sur l’appareil. C’est la tentative de Cupertino de répondre aux problèmes d’enregistrement audio indésirable que de nombreux utilisateurs ont eu avec les assistants vocaux. Avec iOS 15 ou iPadOs 15, les demandes telles que l’ouverture d’applications, le réglage des alarmes et des minuteries, la modification des paramètres, etc. ne nécessiteraient pas de connexion Internet active.

En dehors de cela, Cupertino améliore également sa confidentialité avec iCloud +, qui obtiendrait des fonctionnalités telles que Hide My Email, iCloud Private Relay et une prise en charge étendue de HomeKit Secure Video, sans que la société ne prélève de frais supplémentaires. Parmi ceux-ci, Private Relay est un service de confidentialité sur Internet qu’Apple a intégré à iCloud pour une manière plus sécurisée et privée de se connecter à Internet. Private Relay crypterait tout le trafic quittant l’appareil d’un utilisateur sur le navigateur Safari afin qu’il ne soit accessible que par l’utilisateur et le site Web. Cela ne serait même pas accessible à Apple ou au fournisseur de réseau de l’utilisateur.

De plus, Hide My Email permettrait aux utilisateurs de choisir l’option d’attribuer des adresses e-mail uniques et aléatoires qui seraient transférées vers leur adresse e-mail personnelle. Cette fonctionnalité est intégrée directement aux paramètres Mail, iCloud et Safari, et les utilisateurs pourraient créer et supprimer autant d’adresses que nécessaire.

