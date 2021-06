iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey annoncés : liste complète des appareils Apple éligibles pour la mise à jour

Cette année, l’accent semble être mis sur l’amélioration de la productivité tout en favorisant la pleine conscience.

Apple a annoncé lundi les mises à jour de nouvelle génération pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac lors de sa conférence virtuelle mondiale des développeurs ou de son événement d’ouverture de la WWDC 2021. Ce sont iOS 15 pour iPhone, iPadOS 15 pour iPad, watchOS 8 pour Apple Watch et macOS Monterey pour Mac. Cette année, l’accent semble être mis sur l’amélioration de la productivité tout en favorisant la pleine conscience. Dans le même temps, l’engagement d’Apple envers la confidentialité des utilisateurs reste plus ferme que jamais.

Financial Express Online a couvert chacune de ces nouvelles mises à jour en détail, alors assurez-vous de les consulter pour tout savoir à leur sujet, y compris les principales fonctionnalités et plus encore. Ici, nous parlerons de tous les appareils Apple qui seront éligibles pour recevoir ces mises à jour. Dans tous les cas, à savoir iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey, un aperçu développeur est désormais disponible pour les membres du programme Apple Developer. Une version bêta publique de chacune de ces mises à jour sera disponible en juillet, a annoncé Apple. La version finale d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey sera déployée en septembre.

Appareils éligibles iOS 15 :

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7 , iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ère génération), iPhone SE (2ème génération), iPod touch (7ème génération)

A lire : Tout savoir sur iOS 15

Appareils éligibles pour iPadOS 15 :

iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Pro 12,9 pouces (4e génération), iPad Pro 11 pouces (2e génération), iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), iPad Pro 11 pouces (1re génération), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération), iPad Pro 12,9 pouces (1re génération), iPad Pro 10,5 pouces, iPad Pro 9,7 pouces, iPad (8e génération), iPad ( 7e génération), iPad (6e génération), iPad (5e génération), iPad mini (5e génération), iPad mini 4, iPad Air (4e génération), iPad Air (3e génération), iPad Air 2

Lire : Tout savoir sur iPadOS 15

Appareils éligibles à watchOS 8 :

Apple Watch série 3, Apple Watch série 4, Apple Watch série 5, Apple Watch SE, Apple Watch série 6

Lis: Tout savoir sur watchOS 8

Appareils éligibles macOS Monterey :

iMac fin 2015 et versions ultérieures, iMac Pro 2017 et versions ultérieures, MacBook Air et MacBook Pro début 2015 et versions ultérieures, Mac Pro fin 2013 et versions ultérieures, Mac Mini fin 2014 et versions ultérieures, et MacBook début 2016 et versions ultérieures

Lire : Tout savoir sur macOS Monterey

