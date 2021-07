iOS 15 limitera les fonctionnalités de Siri avec des applications tierces

À partir d’iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8, Apple réduira l’intégration entre Siri et les applications tierces, réduisant considérablement le type et le nombre de commandes que les utilisateurs pourront appeler via l’assistant virtuel pour les tiers. applications de fête.



Sur une page d’assistance aux développeurs, Apple indique qu’un certain nombre d’intentions et de commandes SiriKit ne seront plus prises en charge avec la sortie publique de tous ses prochains systèmes d’exploitation cet automne. Apple répertorie un total de 22 commandes SiriKit qui ne seront plus prises en charge, la plus notable étant que les utilisateurs ne pourront plus réserver un trajet, comme avec Uber.

En plus de supprimer la prise en charge des applications de réservation de trajets à intégrer à ‌Siri‌, Apple réduit également la capacité de ‌Siri‌ à s’intégrer aux applications de tâches. Avec les nouveaux changements, les utilisateurs d’applications de tâches et de notes populaires, telles que Things 3 ou Todoist, ne pourront plus créer une nouvelle liste de tâches, supprimer une tâche ou modifier une note en demandant simplement « Siri ». La possibilité de créer de nouvelles tâches, cependant, restera.

Des modifications supplémentaires incluent la dépréciation des intentions SiriKit qui permettent aux utilisateurs d’effectuer des paiements de factures avec des applications tierces, de rechercher des factures ou de transférer de l’argent entre deux comptes au sein d’une application spécifique. Apple réduit également plusieurs intentions CarPlay, supprimant la possibilité pour les utilisateurs d’utiliser ‌Siri‌ pour définir une source audio dans une voiture, régler les paramètres de climatisation, de siège ou de dégivrage.

Avant l’entrée en vigueur de ces modifications, Apple conseille aux développeurs de mettre à jour leurs applications pour supprimer tout matériel marketing, tel que des graphiques ou du matériel pédagogique, qui informe les utilisateurs de la possibilité d’utiliser ‌Siri‌ pour effectuer certaines tâches. Apple note en outre que les développeurs n’auront pas besoin de supprimer les API SiriKit bientôt obsolètes de leur code d’applications, mais recevront des avertissements lorsqu’ils tenteront de compiler leurs applications avec Xcode.

Prévoyez de mettre à jour toutes les activités promotionnelles qui mettent en évidence les fonctionnalités fournies par ces API dans votre application. Veuillez noter que les symboles resteront dans le SDK, vous n’avez donc pas besoin de supprimer les appels d’API de votre application. Cependant, vous recevrez des avertissements au moment de la compilation vous alertant de la dépréciation à venir.

Apple est plutôt silencieux sur les raisons pour lesquelles il a décidé de limiter soudainement l’intégration de ‌Siri‌ avec des applications tierces, d’autant plus que l’entreprise est au milieu de préoccupations croissantes concernant les comportements anticoncurrentiels. Plusieurs développeurs, entreprises et gouvernements enquêtent sur Apple concernant des actions présumées qui étouffent la concurrence des développeurs tiers et, en même temps, font davantage la promotion d’applications et de services propriétaires.

La dernière série de modifications apportées à SiriKit peut susciter des inquiétudes supplémentaires, car certains grands développeurs ne se verront plus proposer les fonctionnalités disponibles pour les applications propriétaires créées par Apple.

Alternativement, la dernière initiative d’Apple peut faire partie de son plan visant à consolider les utilisateurs et les développeurs dans l’utilisation de raccourcis. Les raccourcis permettent aux utilisateurs de créer une phrase personnalisée qui déclenche une tâche spécifique pour une application tierce. Les développeurs peuvent exposer une tâche spécifique, telle que l’envoi d’un message via Instagram aux raccourcis, permettant aux utilisateurs de créer une phrase spécifique qui déclenche la tâche lorsqu’elle est invoquée via ‌Siri‌.

Avec les nouvelles mises à jour, si un utilisateur tente de créer une commande non prise en charge pour les applications tierces, ‌Siri‌ répondra en disant que la commande ne peut pas être exécutée. ‌iOS 15‌, aux côtés de ‌iPadOS 15‌, ‌macOS Monterey‌ et ‌watchOS 8‌, devraient tous sortir cet automne et sont actuellement en phase de test bêta avec les développeurs et les bêta-testeurs publics.