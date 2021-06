iOS 15 : l’iPhone 12 et l’iPad Pro M1 peuvent désormais privilégier la 5G par rapport au Wi-Fi

L’iPhone 12 et l’iPad Pro M1 sont les premiers appareils Apple à prendre en charge une connexion 5G. Avec iOS 15 et iPadOS 15, les gadgets pourront choisir la 5G sur Wi-Fi en fonction de la connexion.

Alors que la 5G se déploie encore lentement aux États-Unis, Apple prépare déjà le terrain pour le lancement d’iOS 15 et d’iPadOS 15. Avec la première version bêta des développeurs aujourd’hui, l’iPhone 12 et l’iPad Pro M1 exécutant la version bêta pourront avoir une connectivité améliorée sur 5G, ainsi que choisir cette connexion via Wi-Fi.

Selon Apple, davantage d’expériences d’applications et de systèmes sont améliorées par une connectivité 5G plus rapide, y compris la prise en charge de la sauvegarde sur iCloud et de la restauration à partir d’une sauvegarde iCloud, la diffusion audio et vidéo sur des applications Apple et tierces, le téléchargement de contenu Apple TV+ de meilleure qualité, synchronisez des photos avec iCloud Photos, mettez à jour les articles Apple News+ pour une lecture hors ligne et téléchargez des modèles d’apprentissage automatique.

Petit à petit, Apple offre à ses utilisateurs plus de fonctionnalités que la 5G. Lorsque l’iPhone 12 a été annoncé, l’une des fonctionnalités d’iOS 14 est de basculer automatiquement entre la 5G et une connexion LTE en fonction de votre couverture.

Alors que la 5G gagne du terrain aux États-Unis, Apple commence à offrir à ses utilisateurs plus d’options sur la façon de dépenser leurs données.

Par exemple, sur iOS 15, l’iPhone 12 ou l’iPad Pro M1 peuvent désormais prioriser automatiquement la 5G lorsque la connectivité sur les réseaux visités occasionnellement est lente ou lorsque l’utilisateur est connecté à un réseau captif ou non sécurisé, afin qu’il puisse profiter d’une connectivité plus rapide et plus sûre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur iOS 15, lisez ou découvrez le nouveau logiciel ici.

