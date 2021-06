iOS 15, macOS 12 et tout ce à quoi vous pouvez vous attendre

La Conférence mondiale des développeurs d’Apple (WWDC) approche à grands pas. La firme de Cupertino organisera l’événement en ligne du 7 au 11 juin 2021, avec le discours d’ouverture prévu pour le coup d’envoi à 10 h 00 PT (13 h 00 HE) le premier jour. Comme d’habitude, nous attendons de grandes annonces logicielles d’Apple, notamment de nouvelles versions d’iOS, iPad OS, macOS, watchOS et tvOS. Les annonces de matériel sont rares à la WWDC, mais il est fort possible qu’Apple ait de nouveaux appareils à montrer. Dans cet esprit, jetons un coup d’œil à ce qu’Apple pourrait nous réserver.

À quoi s’attendre de la WWDC 2021

iOS 15

Un nouveau logiciel iPhone est définitivement à l’horizon pour la WWDC 2021. L’événement est généralement celui où Apple dévoile la dernière version d’iOS pour son produit numéro un et cette année ne devrait pas être différente.

Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’iOS 15 est sur le point d’apporter une refonte majeure au logiciel mobile. Selon Gurman, le logiciel mis à niveau pourrait inclure de nouvelles façons pour les utilisateurs de gérer les notifications, un écran de verrouillage mis à jour et des protections de confidentialité supplémentaires pour les appareils phares.

Les utilisateurs d’iPhone peuvent avoir la possibilité de modifier les préférences de notification en fonction de leur conduite, de leur travail ou de leur sommeil. Les utilisateurs doivent également pouvoir créer des catégories d’activité personnalisées pour les notifications et définir des réponses automatiques en fonction de leur statut. Apple mettra également apparemment à niveau iMessage pour finalement fonctionner davantage comme un réseau social.

En plus de cela, Apple a récemment présenté en avant-première de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité qui devraient également faire leurs débuts sur iOS 15.

Comme d’habitude, ne vous attendez pas à ce qu’Apple publie iOS 15 lors de l’événement. Le nouveau logiciel iPhone est généralement mis en ligne pour les clients généraux vers septembre, après une version bêta publique en été. Mais vous devriez commencer à en entendre davantage à ce sujet peu de temps après l’événement, lorsque les développeurs auront accès aux tests.

iPad OS 15

Tout comme iOS, le système d’exploitation pour tablette d’Apple devrait également bénéficier de nouveaux changements. Le rapport Bloomberg susmentionné suggère que l’écran d’accueil de l’iPad pourrait voir sa “mise à jour la plus importante” à ce jour. Apple envisage peut-être de laisser les utilisateurs placer des widgets n’importe où sur l’écran d’accueil, comme sur l’iPhone. Une grille d’applications entière peut être remplacée par des widgets.

Ailleurs, de nombreux utilisateurs d’iPad Pro fondent leurs espoirs sur l’iPad OS 15 pour résoudre les problèmes de productivité sur le nouvel iPad Pro M1. Le logiciel actuel de la tablette limite toutes les applications tierces à un maximum de 5 Go de RAM chacune. Ceci malgré le nouvel iPad Pro atteignant 16 Go de RAM. Les créateurs qui utilisent des applications multimédias professionnelles espèrent qu’Apple remédiera à la limitation à la WWDC.

macOS 12

Les détails sont rares sur le nouveau macOS, mais selon Bloomberg, Apple prévoit une mise à jour mineure de son logiciel PC, par rapport à la refonte plus importante qu’il a introduite avec Big Sur. L’année dernière, Apple a clairement indiqué qu’il souhaitait qu’iOS, iPad OS, tvOS, watchOS et macOS aient une apparence et un fonctionnement aussi similaires que possible. Nous pouvons voir plus de fonctionnalités macOS qui servent à cet effet.

En ce qui concerne le nom du nouveau macOS, Apple dédie le logiciel aux monuments californiens depuis quelques années, donc la tradition se poursuivra probablement cette année.

Comme iOS 15 et iPad OS 15, macOS 12 devrait sortir sous la forme d’une version bêta de développeur après le salon.

watchOS 8 et tvOS 15

Il n’y a pas eu de fuites ou de rumeurs majeures sur les nouvelles versions de watchOS et tvOS. Cependant, il a été question de nouvelles fonctionnalités au cours des dernières années et nous pourrions les voir se matérialiser à la WWDC 2021.

Il serait bon de voir Apple adopter enfin la fonction de surveillance de la glycémie sur l’Apple Watch. Apple devrait également lancer sa nouvelle fonctionnalité d’accessibilité Assistive Touch avec le nouveau logiciel de smartwatch. Nous espérons également voir d’autres nouvelles fonctionnalités de santé arriver sur l’Apple Watch avec watchOS 8.

Quant à tvOS 15, un rapport non confirmé d’une source peu fiable suggère que le logiciel pourrait apporter une actualisation de conception bien nécessaire à la plate-forme. La disposition actuelle de l’Apple TV laisse beaucoup à désirer et cela pourrait enfin changer à la WWDC. La boutique d’applications tvOS devrait également se doter d’une nouvelle interface. De plus, Apple pourrait introduire un nouveau mode pour les enfants avec un contrôle parental amélioré.

Matériel

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les nouveaux appareils ont tendance à être rares à la WWDC. Cependant, l’année dernière, Apple a annoncé son silicium M1 interne lors de l’événement. L’année précédente, il a introduit le Mac Pro et le Pro Display XDR.

Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Apple pourrait lancer un nouveau MacBook Pro et Mac mini lors de la keynote du 7 juin. Les deux conseils proviennent du leaker Jon Prosser qui n’est pas toujours précis. Néanmoins, il prédit que le nouveau Mac mini obtiendra un processeur M1X amélioré d’Apple et un châssis externe repensé.

Pendant ce temps, la rumeur du MacBook Pro était également soutenue par Bloomberg. La publication a rapporté que l’ordinateur portable pourrait être lancé dès l’été, faisant de la WWDC le lieu idéal pour qu’Apple le présente. Le processeur de la machine devrait surpasser la puce M1 actuelle. Il serait lancé dans des tailles d’écran de 14 et 16 pouces, avec un châssis repensé, un chargeur magnétique MagSafe et plus de ports pour connecter des disques et des périphériques externes.

Nous n’avons pas non plus vu la troisième génération d’AirPod d’Apple jusqu’à présent, donc un rafraîchissement pourrait également être prévu pour les vrais bourgeons sans fil.

C’était donc tout ce que vous pouvez vous attendre à voir lors de la keynote d’Apple à la WWDC 2021. Nous regarderons l’événement en direct et vous présenterons ici tous les derniers développements.