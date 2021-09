iOS 15 maintenant disponible, voici les meilleures fonctionnalités

Après un été de tests bêta, iOS 15 et iPadOS 15 sont officiellement arrivés. Vous pouvez maintenant vous diriger vers l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad pour mettre à jour et accéder aux nouvelles fonctionnalités iOS 15 telles que Focus, les widgets de l’écran d’accueil sur iPad, les mises à niveau FaceTime et bien plus encore. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous récapitulons les meilleures nouvelles fonctionnalités d’iOS 15.

Votre iPhone ou iPad prend-il en charge les fonctionnalités iOS 15/iPadOS 15 ?

Plus important encore, iOS 15 et iPadOS 15 sont compatibles avec tous les mêmes modèles d’iPad et d’iPhone qui étaient pris en charge par iOS 14 et iPadOS 14 l’année dernière. Cela signifie qu’iOS 15 peut fonctionner sur l’iPhone 6s et versions ultérieures, tandis que iPadOS 15 est pris en charge sur les iPad datant du modèle de cinquième génération.

Vous pouvez trouver tous les détails sur la liste des appareils pris en charge par iOS 15 ici et tous les détails sur les appareils iPadOS 15 ici.

Cependant, il faut également garder à l’esprit que certaines fonctionnalités d’iOS 15 nécessitent un iPhone XS ou plus récent, notamment Spatial Audio sur FaceTime, le mode Portrait sur FaceTime, de nouveaux arrière-plans animés dans l’application Météo, etc. Certaines fonctionnalités nécessitent également l’iPhone 12 ou une version plus récente, et nous avons tous les détails ici.

Nouvelles fonctionnalités FaceTime

L’un des principaux objectifs d’iOS 15 et d’iPadOS 15 est FaceTime, qui bénéficie de nombreuses nouvelles fonctionnalités. FaceTime est devenu un outil de plus en plus important pour de nombreux utilisateurs au milieu de la pandémie de COVID-19, et Apple facilite les appels multiplateformes, améliore la qualité audio et vidéo, et plus encore.

Les points forts des nouvelles fonctionnalités de FaceTime incluent :

Audio spatial – Les voix individuelles sonnent comme si elles provenaient de la direction dans laquelle chaque personne est positionnée sur votre écran, ce qui permet aux conversations de se dérouler plus naturellement. en mode Portrait dans l’appareil photo, ce nouvel effet vidéo met l’accent sur vous Invitez n’importe qui à FaceTime – Vous pouvez désormais envoyer à vos amis et à votre famille un lien pour se connecter sur FaceTime – même s’ils utilisent les modes Windows ou Android Mic – L’isolation vocale minimise l’arrière-plan bruit et met votre voix au premier plan. Lorsque la musique ou les sons qui vous entourent sont aussi importants que ce que vous avez à dire, Wide Spectrum laisse le son ambiant non filtré.

Se concentrer

Si vous recherchez de nouvelles façons de gérer vos notifications et d’améliorer votre concentration, iOS 15 et iPadOS 15 sont des mises à niveau majeures dans ces catégories. Focus vous permet de personnaliser les notifications, votre écran d’accueil, de partager votre statut dans Messages, et bien plus encore.

Apprenez-en plus sur la façon de configurer et d’utiliser Focus à son plein potentiel dans notre article détaillé ici.

Partagé avec vous

Une autre nouvelle fonctionnalité d’iOS 15 est Partagé avec vous, ce qui facilite la recherche de contenu partagé par vos amis.

Le contenu qui vous est envoyé via Messages apparaît automatiquement dans une nouvelle section Partagé avec vous dans l’application correspondante, afin que vous puissiez en profiter quand cela vous convient. Shared with You sera présenté dans Photos, Safari, Apple News, Apple Music, Apple Podcasts et l’application Apple TV.

Nouvelle application météo

L’une de mes fonctionnalités préférées dans iOS 15 (mais pas iPadOS 15) est la toute nouvelle application Météo. La nouvelle application Météo ajoute un tout nouveau design, des notifications en temps réel, de belles animations et bien plus encore. Le nouveau design est particulièrement impressionnant car il se réorganise en fonction des conditions actuelles de votre région. Par exemple, s’il pleut dehors ou s’il pleut bientôt, l’application ajustera sa disposition pour afficher les prévisions horaires, les précipitations de l’heure suivante et le radar en haut.

Vous pouvez en savoir plus sur l’application iOS 15 Weather dans mes travaux pratiques détaillés ici.

Safari

Après avoir subi de nombreux changements au cours du processus de test bêta cet été, Safari pour iOS 15 et iPadOS 15 présente un tout nouveau design. Sur l’iPhone, Safari propose désormais une barre d’onglets/barre d’adresses située en bas de l’interface, tandis que la version iPad dispose d’une barre d’onglets repensée.

iOS 15 et iPadOS 15 proposent également une nouvelle fonctionnalité de groupes d’onglets dans Safari. Cela vous permet d’enregistrer et d’organiser vos onglets et de basculer facilement entre eux. Les groupes d’onglets se synchronisent également sur tous vos appareils afin que vous puissiez y accéder de n’importe où.

Et si le nouveau Safari dans iOS 15 et iPadOS 15 n’est pas pour vous, n’ayez crainte : Apple a inclus la possibilité de revenir à un design plus traditionnel.

Texte en direct

Avec iOS 15 et iPadOS 15, les images sont désormais complètement interactives. Cela signifie que le texte dans les images, tels que les adresses, les e-mails, les numéros de téléphone, etc. peut désormais être utilisé. Vous pouvez ensuite copier le texte ailleurs, obtenir un itinéraire, accéder aux applications Mail ou Phone, et bien plus encore. Voici comment Apple explique la nouvelle fonctionnalité Live Text :

Live Text utilise l’intelligence de l’appareil pour reconnaître le texte d’une photo et permettre aux utilisateurs de prendre des mesures. Par exemple, les utilisateurs peuvent rechercher et localiser l’image d’une recette familiale manuscrite, ou saisir un numéro de téléphone dans une vitrine avec la possibilité de passer un appel. Grâce à la puissance du moteur neuronal d’Apple, l’application Appareil photo peut également reconnaître et copier rapidement du texte sur le moment, tel que le mot de passe Wi-Fi affiché dans un café local. Avec Visual Look Up, les utilisateurs peuvent en savoir plus sur l’art populaire et les monuments du monde entier, les plantes et les fleurs trouvées dans la nature, les races d’animaux de compagnie et même trouver des livres.

Nous avons plus de détails sur l’utilisation de Live Text dans iOS 15 et iPadOS 15 ici.

Photos

L’application Photos devient encore plus personnelle avec iOS 15 et iPadOS 15. Apple ajoute une nouvelle fonctionnalité de souvenirs interactive qui vous permet de « personnaliser l’apparence de votre histoire avec une chanson et une ambiance qui correspondent ».

Les images sont également désormais plus faciles à trouver via la recherche Spotlight grâce à de nouvelles fonctionnalités d’intelligence pour rechercher des photos par emplacement, personnes, scènes ou objets, et en utilisant Live Text, Spotlight peut trouver du texte et de l’écriture manuscrite dans les photos.

Mises à niveau multitâches iPadOS

iPadOS 15 inclut une poignée de nouvelles fonctionnalités multitâches pour rendre l’expérience encore plus puissante.

Menu multitâche – Un menu en haut des applications vous permet d’accéder à Split View, Slide Over, plein écran ou fenêtre centrale d’un simple toucher. Vous pouvez également fermer rapidement une fenêtre à partir du menu. Accès à toutes les applications – Lorsque vous entrez dans Split View, l’application s’écarte pour révéler l’écran d’accueil, vous donnant accès à toutes les pages de l’écran d’accueil et à la bibliothèque d’applications. Étagère – La nouvelle étagère multifenêtre vous donne un accès rapide à toutes les fenêtres ouvertes pour une application. L’étagère apparaît lorsque vous ouvrez une application et disparaît élégamment dès que vous interagissez avec l’application. Appuyez sur l’un d’eux pour l’ouvrir ou faites-le glisser pour le fermer. Plus de raccourcis clavier – Les raccourcis clavier supplémentaires entre les applications et le système incluent des menus multitâches et contextuels. La touche globe est désormais un modificateur, vous permettant d’effectuer plus de tâches à partir du clavier.

Vous pouvez également désormais accéder à l’ensemble des commandes multitâches sur l’iPad lorsque vous utilisez un clavier externe. Une grande partie de cela est rendue possible par le fait que la touche globe est désormais un modificateur, vous permettant d’effectuer plus de tâches à partir du clavier.

Un an après qu’iOS 14 ait apporté des widgets à l’écran d’accueil de l’iPhone, iPadOS 15 fait de même pour l’écran d’accueil de votre iPad. Vous pouvez désormais placer des widgets parmi les applications sur votre écran d’accueil, et les widgets restent à leur place, que vous utilisiez votre iPad en mode portrait ou paysage.

Bibliothèque d’applications sur iPad

L’iPad ajoute également la prise en charge de la bibliothèque d’applications avec iPadOS 15. Apple dit :

La bibliothèque d’applications est maintenant sur iPad. Il organise automatiquement vos applications iPad en catégories utiles comme Productivité et Jeux ou une catégorie intelligente comme Suggestions. La bibliothèque d’applications vous offre une vue simple et facile à parcourir de toutes vos applications iPad.

iOS 15 inclut également de nouveaux widgets d’écran d’accueil pour les applications en stock :

Trouver mon widget – Gardez une trace de vos amis et de vos objets personnels directement depuis l’écran d’accueil avec le widget Trouver mon widget Contacts – Restez connecté à votre famille et vos amis depuis votre écran d’accueil avec le widget Contacts. Contactez-les via Téléphone, Messages, FaceTime, Mail ou Find My. Avec le partage familial, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires, comme approuver les achats ou les demandes de temps d’écran de vos enfants. Widgets Game Center – Le widget Continuer à jouer affiche vos derniers jeux compatibles avec Game Center sur tous les appareils. Le widget Les amis jouent vous aide à découvrir les jeux auxquels vos amis jouent. Widget App Store – Consultez les histoires, les collections et les événements in-app de votre onglet Aujourd’hui directement sur votre écran d’accueil. Widget Sommeil – Consultez les données sur la façon dont vous avez dormi et examinez votre horaire de sommeil avec le widget Sommeil. Widget de messagerie – Jetez un œil à votre dernier e-mail et accédez rapidement à l’une de vos boîtes aux lettres avec le widget de messagerie.

En plus des nouveaux widgets, lorsque vous mettez à niveau votre téléphone, Apple indique que vous verrez une nouvelle disposition par défaut avec les widgets des applications que vous utilisez le plus souvent dans Smart Stacks. Il existe également de nouvelles suggestions de widgets intelligents.

Intimité

iOS 15 est également livré avec une poignée de nouvelles fonctionnalités de confidentialité, notamment :

Protection de la confidentialité de la messagerie – La protection de la confidentialité de la messagerie aide à protéger votre vie privée en empêchant les expéditeurs d’e-mails d’obtenir des informations sur votre activité de messagerie. Si vous choisissez de l’activer, il masque votre adresse IP afin que les expéditeurs ne puissent pas la lier à votre autre activité en ligne ou déterminer votre emplacement. Et cela empêche les expéditeurs de voir si vous avez ouvert leur e-mail. Collage sécurisé – Les développeurs peuvent vous permettre de coller du contenu à partir d’une autre application sans avoir accès à ce que vous avez copié jusqu’à ce que vous souhaitiez qu’ils y aient accès. Partager l’emplacement actuel – Les développeurs peuvent vous permettre de partager votre emplacement actuel avec un bouton personnalisable dans leurs applications. C’est un moyen simple pour eux de vous aider à partager votre position une seule fois, sans autre accès après cette session. Améliorations limitées de la bibliothèque de photos dans les applications tierces – Si vous avez accordé un accès limité à votre bibliothèque de photos, les applications tierces peuvent offrir des flux de travail de sélection plus simples lorsque vous autorisez l’accès à un contenu spécifique de la bibliothèque.

Plus à venir…

iOS 15 inclut un large éventail de nouvelles fonctionnalités, mais certaines d’entre elles ont été retardées et ne sont pas disponibles dans la version iOS 15.0 d’aujourd’hui. Cela inclut SharePlay, les cartes d’identité dans l’application Wallet, le rapport de confidentialité de l’application, les améliorations de la navigation CarPlay, le contrôle universel, les contacts hérités et Find My AirPods.

En savoir plus sur iOS 15 :

