iOS 15 maintenant installé sur près de 60 % des appareils, exactement 80 jours après le lancement

Jeudi 9 décembre 2021 à 8 h 00 HNP par Sami Fathi

iOS 15 approche désormais les 60 % d’adoption sur tous les appareils iOS, précisément 80 jours après son lancement au public après sa révélation officielle en juin 2021, selon le site Web tiers Mixpanel.



Jeudi, la société tierce d’analyse de données Mixpanel a déclaré qu’environ 58% de tous les appareils iOS exécutaient ‌iOS 15‌, contre environ 36% des appareils exécutant iOS 14. Mixpanel avait précédemment indiqué que l’adoption d’iOS 15 était plus lente que la version d’iOS 14. à l’automne de l’année dernière.

Apple publie des chiffres d’adoption d’iOS, mais l’a encore fait pour ‌iOS 15‌. Les dernières données publiées par Apple indiquent que 85 % de tous les appareils exécutant iOS 14 au 3 juin 2021. Tous les appareils compatibles avec iOS 14 restent compatibles avec la mise à jour vers ‌iOS 15‌. Cependant, les clients sur iOS 14 peuvent continuer à recevoir des mises à jour de sécurité critiques sans passer à la dernière version majeure d’iOS.

Par rapport à iOS 14, ‌iOS 15‌ reste une mise à jour relativement modeste, se concentrant sur la fourniture aux utilisateurs de plus de contrôles sur leurs notifications et mises à jour pour stocker des applications iOS, telles que Safari. Le déploiement d’iOS 15 n’a pas été parfait et les utilisateurs ont signalé plusieurs bogues qui ont pour la plupart été corrigés dans les mises à jour iOS ultérieures. En guise de rappel, consultez notre guide iOS complet pour réapprendre tout ce qui était nouveau dans ‌iOS 15‌.

Histoires liées

Adoption d’iOS 15 inférieure à celle d’iOS 14 au cours des deux premiers jours, selon Mixpanel

Apple a publié iOS 15 lundi, et depuis lors, la mise à jour logicielle aurait été moins adoptée qu’iOS 14 après son lancement l’année dernière. Selon la société d’analyse Mixpanel, environ 8,5% des utilisateurs ont installé iOS 15 mercredi à 0h00, heure de l’Est, contre environ 14,5% pour iOS 14 à minuit le deuxième jour après la publication de cette mise à jour logicielle….

Même avec iOS 15 à venir, Apple semble travailler sur une mise à jour iOS 14.8

Apple semble prévoir de publier au moins une mise à jour supplémentaire du système d’exploitation iOS 14 avant le lancement d’iOS 15, selon le code repéré dans Xcode. Il y a des mentions de toutes les versions publiées d’iOS 14 dans Xcode, ainsi qu’une mention d’iOS 14.8, ce qui suggère que la nouvelle mise à jour pourrait arriver dans un proche avenir, soit avant ou parallèlement à iOS 15. Repéré dans …

iOS 15 souffre de plusieurs bugs alors que l’adoption atteint près de 20%

L’adoption d’iOS 15 a atteint environ 19,3 % depuis la sortie de la mise à jour logicielle le 20 septembre, selon la société d’analyse mobile Mixpanel. Mixpanel mesure l’adoption d’iOS en fonction des visites de sites Web et d’applications qui utilisent ses SDK d’analyse mobile, de sorte que les données ne sont pas officielles. Apple n’a pas encore partagé les statistiques d’adoption d’iOS 15, ayant signalé pour la dernière fois un taux d’adoption de 85% pour iOS 14 en juin. …

iOS 14 maintenant installé sur 90% des iPhones sortis au cours des quatre dernières années

iOS 14 est désormais installé sur 90 % des iPhones introduits au cours des quatre dernières années, selon les chiffres mis à jour du taux d’adoption d’iOS 14 partagés par Apple. Huit pour cent des iPhones introduits au cours des quatre dernières années exécutent iOS 13, tandis que deux pour cent continuent d’exécuter une version antérieure d’iOS. 85% de tous les iPhones (y compris ceux de plus de quatre ans) fonctionnent sous iOS 14, avec huit…

Apple cesse de signer iOS 15.0 après la sortie d’iOS 15.0.1, la rétrogradation n’est plus possible

Suite à la sortie d’iOS 15.0.1 le 1er octobre, Apple a cessé de signer iOS 15.0, la version précédemment disponible d’iOS qui a vu une sortie publique le 20 septembre. iOS 15.0 n’étant plus signé, il n’est pas possible de revenir à cette version. version si vous avez déjà mis à jour vers iOS 15.0.1. La semaine dernière, Apple a également cessé de signer iOS 14.8, ce qui signifie qu’iOS 15.0.1 est le seul…

Apple publie iOS 14.8.1 et iPadOS 14.8.1 avec des mises à jour de sécurité

Apple a publié aujourd’hui iOS et iPadOS 14.8.1, des mises à jour mineures des systèmes d’exploitation iOS et iPadOS 14. iOS et iPadOS 14.8.1 arrivent plus d’un mois après la sortie d’iOS et iPadOS 14.8, une autre mise à jour du correctif de sécurité. Les mises à jour iOS et iPadOS 14.8.1 peuvent être téléchargées gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau logiciel, …

Apple lance iOS 14.8 et iPadOS 14.8 avec des mises à jour de sécurité

Apple a publié aujourd’hui iOS 14.8, marquant la huitième mise à jour majeure du système d’exploitation iOS sortie en septembre 2020. iOS 14.8 arrive deux mois après la sortie d’iOS 14.7, une mise à jour qui a introduit la prise en charge de MagSafe Battery Pack. La mise à jour iOS 14.8 peut être téléchargée gratuitement et le logiciel est disponible sur tous les appareils éligibles en direct dans l’application Paramètres. Pour accéder au nouveau…

Apple publie la mise à jour iOS 12.5.5 pour les iPhones plus anciens avec un correctif pour l’exploit Zero-Day

Apple a publié aujourd’hui une mise à jour iOS 12.5.5 pour les anciens iPhone et iPad qui ne peuvent pas exécuter la version actuelle d’iOS, iOS 15. La mise à jour peut être téléchargée en direct en accédant à l’application Paramètres, en appuyant sur « Général , » et en sélectionnant l’option » Mise à jour du logiciel « . Il n’y a pas encore de mot sur ce qui est inclus dans la mise à jour iOS 12.5.5, mais selon les notes de version d’Apple, c’est une sécurité…

Histoires populaires

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord de 275 milliards de dollars avec la Chine en 2016

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé « secrètement » un accord d’une valeur de plus de 275 milliards de dollars avec des responsables chinois, promettant qu’Apple aiderait à développer l’économie et les capacités technologiques de la Chine, rapporte The Information. Dans un rapport détaillé sur un mur payant basé sur des entretiens et de prétendus documents internes d’Apple, The Information a révélé que Tim Cook avait personnellement conclu un accord de cinq ans…

Les modèles iPhone 14 Pro seront dotés d’un affichage perforé

Les modèles haut de gamme d’iPhone 14 Pro lancés en 2022 devraient avoir un écran perforé, selon le site coréen The Elec. L’iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces devraient comporter l’écran amélioré, qui supprimera l’encoche utilisée dans les modèles d’iPhone actuels. La découpe perforée permettra à Apple de fournir une plus grande zone d’affichage tout en…

iOS 15.2 ajoute la fonctionnalité « Historique des pièces et des services » à l’iPhone

Avec le lancement d’iOS 15.2, Apple ajoute une nouvelle section « Historique des pièces et des services » à l’application Paramètres qui permettra aux utilisateurs de voir l’historique de service de leurs iPhones et de confirmer que les composants utilisés pour les réparations sont authentiques. Comme indiqué dans un nouveau document d’assistance, les utilisateurs d’iPhone qui ont installé iOS 15.2 ou une version ultérieure peuvent accéder à Paramètres > Général > À propos pour accéder à l’historique des pièces et des services. Les…

Apple Music Voice Plan à venir dans iOS 15.2

Apple a fourni aujourd’hui la version candidate d’iOS 15.2 aux développeurs à des fins de test, et dans les notes de version, Apple indique que le nouveau plan Apple Music Voice devrait être lancé parallèlement à la mise à jour. Lancé en octobre, le forfait Voice est un nouveau niveau pour Apple Music dont le prix est plus abordable qu’un forfait Apple Music standard. C’est 4,99 $ au lieu de 9,99 $, et est conçu…

macOS Monterey 12.1 corrige les principaux bugs Tap to Click, YouTube HDR et de charge

macOS Monterey 12.1, qui devrait être rendu public dans un proche avenir, corrige plusieurs bogues importants dont les utilisateurs de Mac se plaignent depuis des semaines. Selon les notes de version d’Apple, il corrige un bogue qui pourrait empêcher le trackpad de répondre aux tapotements ou aux clics. Nous avons signalé le bogue Tap to Click plus tôt ce mois-ci après avoir reçu des dizaines de plaintes de Mac…

Kuo: AirPods Pro 2 avec un nouveau design et une puce améliorée à lancer fin 2022

Mercredi 8 décembre 2021 00h11 PST par Sami Fathi

Les AirPods Pro 2, la première mise à jour des AirPods Pro depuis leur lancement en 2019, seront lancés au quatrième trimestre 2022, selon l’analyste Apple Ming Chi-Kuo. Dans une note obtenue aujourd’hui par MacRumors, Kuo a déclaré que les AirPods Pro de deuxième génération seront lancés au cours du dernier trimestre de 2022. Des rapports antérieurs ont indiqué que les AirPods allaient être lancés l’année prochaine, mais à l’exclusion d’un…

Apple offre aux clients une seconde chance d’acheter AppleCare+ après la réparation de leur iPhone ou Mac

Apple offre désormais aux clients qui ont fait face à une réparation coûteuse pour un iPhone ou un Mac une seconde chance d’acheter une couverture AppleCare + pour l’appareil, bien que certaines conditions soient attachées à la politique. Dans une note interne de cette semaine, obtenue par MacRumors, Apple a déclaré que les clients qui ont fait réparer un iPhone ou un Mac dans un Apple Store ou un fournisseur de services agréé Apple sont…

Rapport : les utilisateurs iOS qui se désengagent du suivi des applications continuent d’être suivis par Facebook et Snapchat

Les interprétations « lâches » des politiques de confidentialité d’Apple permettent à des applications telles que Facebook et Snapchat de continuer à suivre les utilisateurs pour des publicités ciblées même lorsqu’ils ont demandé à ne pas être suivis, rapporte le Financial Times. En mai, Apple a lancé sa fonctionnalité de transparence du suivi des applications qui permet aux utilisateurs de refuser d’être suivis sur les applications et les sites Web à des fins publicitaires. Sept mois…

Apple met à jour le micrologiciel des AirPods, AirPods Pro et AirPods Max

Apple a publié aujourd’hui une nouvelle mise à jour du firmware 4C165 pour les AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro et AirPods Max. Les AirPods et AirPods Max de deuxième génération exécutaient auparavant la version de firmware 4A400. Les AirPods Pro disposaient auparavant du micrologiciel 4A402 et les AirPods 3 exécutaient la version de micrologiciel 4B66. Apple n’offre pas d’informations sur ce qui est inclus dans les mises à jour de firmware actualisées…