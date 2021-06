iOS 15 masque automatiquement les anciens laissez-passer et billets dans Apple Wallet

in

Une plainte de longue date concernant Apple Wallet sur iPhone est qu’il conserverait vos anciens laissez-passer indéfiniment. Les utilisateurs devraient entrer manuellement et les supprimer, un par un. Grâce à iOS 15, c’est désormais chose du passé…

iOS 15 inclut un paramètre qui masque automatiquement les passes expirées. Cela signifie que vos anciens billets et pass seront automatiquement masqués lorsqu’ils ne seront plus pertinents.

« Masquer les laissez-passer expirés » est apparemment activé par défaut, nettoyant automatiquement l’encombrement des anciens billets d’avion et des projections de films. En étant masqué et non supprimé, cela signifie que vos précieux souvenirs sont en sécurité si vous souhaitez les revoir un jour.

Il semble également y avoir une nouvelle façon de supprimer rapidement les anciens laissez-passer – pas seulement de les masquer – dans cette version, bien que nous ne sachions pas encore tout à fait comment activer cet écran.

