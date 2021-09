iOS 15 Messages Bug provoque la suppression des photos enregistrées

Mercredi 29 septembre 2021 13h28 PDT par Juli Clover

Un grave bug dans l’application iOS 15 Messages peut entraîner la suppression de certaines photos enregistrées, selon plusieurs plaintes que nous avons entendues de la part des lecteurs de MacRumors et des utilisateurs de Twitter.



Si vous enregistrez une photo à partir d’un fil de discussion, puis supprimez ce fil, la prochaine fois qu’une sauvegarde iCloud est effectuée, la photo disparaîtra.

Même si l’image est enregistrée dans votre photothèque personnelle iCloud, elle semble toujours être liée à l’application Messages dans iOS 15‌, et son enregistrement ne persiste pas grâce à la suppression du fil et à une sauvegarde ‌iCloud‌.

Pour reproduire ce bogue, les étapes suivantes doivent être suivies :

Enregistrez une photo d’une conversation Messages dans votre pellicule. Vérifiez que la photo a été enregistrée. Supprimez la conversation Messages d’où provient la photo. La photo sera toujours dans votre ‌Bibliothèque de photos iCloud‌ à ce stade. Effectuez une sauvegarde ‌iCloud‌ et la photo disparaît.

C’est un problème car la plupart des utilisateurs gardent la fonction de sauvegarde ‌iCloud‌ activée et c’est quelque chose qui se produit automatiquement. Si vous supprimez régulièrement les fils de discussion, s’il y a une photo que vous souhaitez conserver, vous ne pourrez pas la conserver avec la sauvegarde ‌iCloud‌ activée. Nous avons testé ce bogue sur un iPhone exécutant iOS 15.1 bêta 2 et notre photo a été supprimée après avoir supprimé le fil de discussion des messages et effectué une sauvegarde ‌iCloud‌. Le problème n’a donc pas encore été résolu dans la version bêta actuelle.

15.1 beta 2 supprime toujours des photos de ma bibliothèque lorsque je supprime le fil iMessage dans lequel je les ai enregistrées 😰😰 FB9658241 – Ezekiel (@superezfe) 29 septembre 2021

Jusqu’à ce que ce bogue soit corrigé, si vous avez téléchargé des photos à partir de l’application Messages, vous devez vous assurer de conserver ces conversations Messages et de ne pas les supprimer pour éviter qu’elles ne soient automatiquement supprimées de vos appareils.

(Merci, Tchad !)

