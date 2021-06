iOS 15 permet aux utilisateurs d’enregistrer des parties avec un contrôleur

Apple a annoncé iOS 15 lors de la keynote de la WWDC21. Comme les sessions sur toutes les actualités liées aux développeurs se déroulent toujours cette semaine, il y a beaucoup plus à dévoiler sur le nouveau système d’exploitation de l’iPhone. Il s’avère qu’Apple s’est efforcé d’améliorer l’intégration avec le gameplay et les contrôleurs.

Le développeur Steve Troughton-Smith a partagé sur son compte Twitter que ReplayKit permet désormais aux utilisateurs de capturer une mémoire tampon lors de la lecture d’un jeu. Avec cette fonctionnalité, il est possible de saisir immédiatement les 15 dernières secondes sous forme de clip.

Il mentionne également qu’il existe une API pour déclencher par programme la capture des faits saillants du jeu. Cette fonction ressemble à ce qui est déjà disponible pour PS5 et Xbox One X, par exemple.

Pour l’instant, vous pouvez enregistrer votre gameplay sur iPhone et Mac, mais avec cette nouvelle fonction ReplayKit, il devient plus facile de partager juste un extrait du contenu avec iOS 15. Cette fonctionnalité est compatible avec les contrôleurs Xbox Series X/S et PS5 DualSense .

Apple a également promu une section « Tapez sur les contrôleurs de jeu virtuels et physiques » au cours de la semaine WWDC21, et l’un de ses ingénieurs a parlé de cette fonctionnalité :

Comme je vous l’ai montré plus tôt, les gestes du système pour la capture multimédia sont une double pression pour capturer une capture d’écran sur votre pellicule et une longue pression pour démarrer et arrêter un enregistrement ReplayKit. Cette année, nous ajoutons un nouveau type de capture multimédia super cool, des temps forts de 15 secondes. Alors maintenant, au lieu d’avoir à se rappeler de démarrer et d’arrêter votre enregistrement, les joueurs peuvent simplement activer la mise en mémoire tampon automatique en arrière-plan, ce qui leur permettra de sauvegarder les 15 dernières secondes de jeu à chaque fois qu’ils appuient longuement.

Il explique également quelles sont les principales raisons d’utiliser cette nouvelle fonctionnalité avec iOS 15 et où la trouver :

Les clips ReplayKit sont un excellent moyen de permettre aux joueurs de capturer une grande bataille de boss, un mouvement de combo incroyable ou un échec épique. Pour choisir entre notre forme automatique de démarrage et d’arrêt d’un enregistrement plus long ou de démarrage de l’enregistrement en arrière-plan à partir duquel vous pouvez ensuite enregistrer des temps forts de 15 secondes, basculez simplement le paramètre global ou par application dans le panneau des préférences du contrôleur de jeu.

