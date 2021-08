iOS 15 peut résoudre l’un des gros problèmes lors de la prise de photos avec votre iPhone | La technologie

in

Désormais, les photos prises avec votre tout nouvel iPhone seront presque parfaites.

Si vous êtes un amateur de photographie et que vous possédez un iPhone, vous avez sûrement déjà vu certaines photographies prises avec l’appareil photo de l’appareil où un petit point vert ou bleu verdâtre est apparu dans une partie de l’instantané, souvent non visible, mais lorsque vous le localisez et vous ne pouvez pas arrêter de le voir.

Ce défaut est appelé effet « lens flare », ou reflet, et ils apparaissent lorsque nous prenons un instantané et que nous avons une source de lumière directe. Ce flash apparaît généralement du côté opposé de la source lumineuse. Maintenant, un utilisateur de Reddit a signalé qu’iOS 15 bêta 4 capable d’éliminer automatiquement la lumière parasite lors du post-traitement d’une photo.

Cela signifie que lorsque vous prenez l’instantané, vous voyez le point vert dans une partie de l’image si tel était le cas, mais lorsque vous vérifiez la photo dans l’application Photos de l’iPhone, elle n’est plus là. Il ne s’agit pas de votre imagination plutôt les algorithmes de traitement d’image d’iOS 15 l’ont supprimé.

Grande nouvelle : la dernière version bêta d’iOS 15 supprime automatiquement les célèbres reflets d’objectif « orb vert » auxquels nous sommes si habitués sur les iPhones. Les pensées? https://t.co/l6OQ3vRVRR pic.twitter.com/4wtorXaZxt – Halide (@halidecamera) 4 août 2021

Ce constat a également été partagé par les développeurs de l’application caméra Halogénure sur Twitter, où vous pouvez comparer l’image avant d’être traitée et l’image plus tard après avoir été traitée où le point lumineux qui apparaît sur le côté gauche de l’image finit par disparaître.

Selon la communauté, les utilisateurs testent iOS 15 beta 2 sur iPhone XS, iPhone 11 et iPhone 12 et ont réussi à voir ce traitement d’image, mais cela semble être une fonctionnalité exclusive aux téléphones avec le processeur A12 Bionic ou plus récent, de sorte que même si vous pouvez mettre à jour votre iPhone 6s vers iOS 15, il est probable que cette « panne » vous persiste.

C’est une fonctionnalité présente dans la bêta 4 d’iOS 15, et ce ne serait pas la première fois qu’une fonction serait abandonnée dans la version finale, mais étant donné qu’elle semble assez avancée, elle est susceptible d’être incluse. Avec cela, vous avez déjà une raison de télécharger la mise à jour iOS 15 dès qu’elle sera disponible en septembre.