iOS 15 peut trouver un iPhone manquant même lorsqu’il est éteint – .

Le discours d’ouverture d’Apple à la WWDC 2021 a duré près d’une heure et demie, mais même cela n’a pas suffi à Apple pour couvrir tout ce qu’iOS 15 apportera cet automne. Vous pouvez voir une liste exhaustive de toutes les nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités de la mise à jour sur le site d’aperçu d’iOS 15 d’Apple, mais l’une d’entre elles est un changement important apporté au réseau Find My qui devrait rendre la perte encore plus difficile qu’elle ne l’est déjà. trace de votre iPhone.

“Localisez vos appareils à l’aide du réseau Find My même après qu’ils ont été éteints”, révèle Apple sur le site de prévisualisation iOS 15. « Cela peut vous aider à localiser un appareil manquant dont la batterie était faible ou qui a peut-être été éteint par un voleur. »

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Actuellement, deux des seuls moyens d’empêcher quelqu’un de suivre l’emplacement de son iPhone sont de l’éteindre ou de le détruire. Une fois iOS 15 lancé, éteindre simplement l’appareil ne suffira pas, car l’iPhone continuera à fonctionner dans un état de faible consommation qui permettra de le suivre.

Ce n’est peut-être pas la mise à niveau la plus excitante d’iOS 15, mais elle est importante et pourrait très bien finir par sauver des centaines ou des milliers d’iPhones qui auraient autrement été perdus. Mais ce n’est qu’un des changements, car Apple note que Find My network et Activation Lock pourront également trouver votre appareil même si quelqu’un efface tout le contenu et les paramètres du menu Paramètres :

Pour vous assurer que personne n’est trompé pour acheter votre appareil, l’écran Hello montrera clairement que votre appareil est verrouillé, localisable et toujours à vous.

La confidentialité et la sécurité sont des priorités absolues pour Apple, à la fois lorsqu’il s’agit de protéger les données contre les pirates et de protéger les appareils contre les voleurs. Cela dit, si les nouvelles fonctionnalités Find My ne vous intéressent pas, vous pouvez désactiver le mode basse consommation qui suit votre appareil lorsqu’il est éteint.

D’autres ajouts à Find My dans iOS 15 incluent des mises à jour en continu des emplacements de votre famille et de vos amis, des alertes de séparation qui vous permettent de savoir si vous laissez accidentellement un appareil derrière vous, la prise en charge des AirPods Pro et AirPods Max, et un widget Find My pour le Écran d’accueil.

iOS 15 n’est peut-être pas une mise à jour aussi importante qu’iOS 14 l’année dernière, mais il y a clairement de nombreuses raisons de l’installer dès qu’il sera disponible pour le grand public cet automne aux côtés de l’iPhone 13. Si vous ne voulez pas attendez aussi longtemps, la première version bêta publique sera disponible en juillet et la première version bêta du développeur est déjà sortie. Vous pouvez découvrir comment télécharger la version bêta du développeur iOS 15 ici.

Meilleure offre du jour Echo Dot gratuit avec l’achat d’une sonnette vidéo Ring à 45 $ dans le cadre de cette offre Prime Day folle (valeur de 100 $) ! Prix : 44,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission