iOS 15 : Photos vous permet désormais de marquer des personnes, des lieux et des dates pour les suggérer moins souvent en tant qu’images en vedette

in

Les photos dans iOS 15 permettront enfin aux utilisateurs de marquer des sujets spécifiques pour qu’ils apparaissent moins souvent dans les mémoires, les widgets, etc. Cette fonctionnalité est l’un des nombreux changements apportés à l’expérience Photos d’Apple cet automne.

La nouvelle option est déjà disponible dans la première version bêta du nouveau système d’exploitation. Appuyez sur l’icône des options (un cercle avec trois points à l’intérieur) sur une image ou une collection d’images sélectionnées pour révéler une nouvelle action sans fonctionnalité.

Une fois confirmée, Photos supprimera la photo des zones où elle est actuellement présentée. Les photos utiliseront également les données qui ont incité le système à présenter l’image pour ne plus mettre en évidence ce sujet. Par exemple, si une photo est présentée en raison d’une date spécifique, Photos apprendra à ne plus mettre en évidence les photos de cette date. Cela fonctionne également pour les personnes identifiées sur les photos ainsi que pour les lieux et les jours fériés.

Demander à Photos de présenter une photo en moins ne la supprimera pas de la section toutes les photos de votre photothèque. Au lieu de cela, vous pouvez vous attendre à ne plus voir la collection apparaître en évidence tout au long de l’expérience Photos. Cela inclut dans l’onglet Bibliothèque généralisé, le widget Photos, les souvenirs et la section Photos en vedette.

Il n’y a pas encore de moyen d’annuler votre décision de présenter un sujet spécifique moins souvent dans Photos sur une base individuelle, mais vous pouvez réinitialiser les personnes et les souvenirs suggérés dans la section Photos de l’application Paramètres.

La nouvelle option Feature Less sera-t-elle suffisante pour résoudre les photos manquant de compréhension des événements de la vie réelle ? Feature Less n’est pas exactement Feature Never, mais c’est un pas dans la bonne direction. Cela montre également qu’Apple écoute les utilisateurs exprimer que tous les souvenirs ne sont pas des souvenirs heureux.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :