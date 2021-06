iOS 15 pour AirPods : accélération de la conversation, notifications d’annonces, audio spatial sur téléviseur et Mac

Dans le cadre d’iOS 15, les AirPod bénéficient de nouvelles fonctionnalités. Vous pouvez amplifier le son des autres personnes dans un environnement occupé, et désormais les AirPod peuvent vous envoyer des notifications

Des améliorations ont également été apportées à l’intégration de Find My pour faciliter la recherche de vos têtes perdues.

Les AirPod obtiendront désormais une interface de recherche de précision dans l’application Find My, et les autres utilisateurs d’iPhone peuvent désormais vous aider à retrouver vos AirPod perdus via le réseau Find My.

La fonctionnalité audio spatiale fait désormais également son chemin vers Apple TV et Mac, après avoir été une fonctionnalité exclusive iOS pendant plusieurs années.

