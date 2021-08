iOS 15 pour lier les AirPods à votre identifiant Apple dans le cadre de Find My Network

Apple a annoncé plusieurs nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d’AirPods avec iOS 15, notamment Conversation Boost pour AirPods Pro et une véritable prise en charge de Find My pour la première fois. Alors qu’Apple a mentionné que les utilisateurs pourront localiser les AirPod perdus avec Precision Finding, iOS 15 liera également les AirPod à votre identifiant Apple pour vous permettre de les retrouver facilement n’importe où.

Semblable aux AirTags, iOS 15 utilisera la technologie Bluetooth pour localiser avec précision les AirPod lorsque vous êtes à proximité d’eux mais que vous ne savez pas exactement où se trouvent les écouteurs. Cette fonctionnalité sera disponible pour les AirPods Pro et les AirPods Max et affichera également l’emplacement actuel des AirPods sur la carte même lorsqu’ils ne sont pas connectés à votre iPhone ou iPad.

Pour y parvenir, les AirPod seront enfin liés à votre identifiant Apple. Comme indiqué par . dans le code interne iOS 15, les AirPod perdus continueront d’envoyer leur emplacement au propriétaire via Find My Network même si quelqu’un d’autre les connecte à un autre appareil.

Il est important de souligner que, bien qu’ils soient liés à un identifiant Apple, les AirPod n’auront pas de verrouillage d’activation comme les appareils iOS. Ce système ressemblera davantage à ce qu’Apple propose actuellement avec AirTag, qui est lié à un compte Apple mais peut être réinitialisé en quelques étapes manuelles. . a également trouvé de nouvelles animations incluses avec iOS 15 bêta 5 qui montrent comment supprimer les AirPod de Find My Network.

Ces AirPod sont liés à votre identifiant Apple. Les supprimer permettra à une autre personne de configurer Find My Network. […] La suppression de ces AirPod permettra à une autre personne de configurer Find My Network et il ne sera plus lié à votre identifiant Apple.

Pour les AirPods Max, maintenez enfoncé le bouton de suppression du bruit avec la couronne numérique pendant environ 12 secondes pour dissocier les écouteurs de l’application Find My. Quant aux AirPods Pro, les étapes sont un peu plus compliquées et nécessitent de maintenir les doigts sur les trous des haut-parleurs tout en appuyant plusieurs fois sur le bouton des tiges.

Ces fonctionnalités sont toujours en cours de mise en œuvre et nécessiteront probablement une mise à jour du micrologiciel pour AirPods Pro et AirPods Max. Les AirPod de première et deuxième générations ne seront pas compatibles avec le réseau Find My et Precision Finding.

Plus tôt ce mois-ci, Apple a publié un nouveau firmware bêta pour AirPods Pro qui a ajouté la fonctionnalité Conversation Boost pour les utilisateurs exécutant iOS 15 bêta. Cependant, les fonctionnalités Find My ne sont pas encore présentes dans ce firmware.

