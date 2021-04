iOS 15 pourrait réinventer la section des notifications et l’écran d’accueil sur iPhone

24/04/2021 à 12:58 CEST

Il ne fait pratiquement aucun doute qu’Apple dévoilera les prochaines versions d’iOS et d’iPadOS à la WWDC, la plus grande convention d’Apple sur ses produits. Maintenant, les premiers signes de ce que cela impliquera commencent à apparaître. Ainsi, certaines sources indiquent qu’iOS 15 et iPadOS 15 incluront des mises à jour de certains domaines clés de l’interface, y compris les notifications. Le nouveau système de notification contrôlerait le comportement des notifications en fonction de notre statut, que vous conduisiez, dormiez ou travailliez.

Selon ces mêmes rapports, la mise à jour offrira des améliorations significatives (et nécessaires) de l’écran de verrouillage et de l’écran d’accueil de l’iPad. Bien que les modifications de l’écran de verrouillage ne soient pas claires, iPadOS 15 apporterait les mêmes widgets de grille d’application que sont actuellement sur iPhone sur iOS 14. En fait, il ne peut y avoir de widgets sur l’écran d’accueil que si nous le souhaitons.

On dit que parmi d’autres fonctionnalités, il y aurait une reconversion d’iMessage en réseau social. Quelque chose qui n’est pas sûr et pourrait éventuellement être retardé pendant une longue période. Cependant, cette fonction n’aurait pas beaucoup de sens, car elle n’est vraiment utilisée qu’entre les iPhones et dans notre pays, c’est une application très minoritaire.

De toute évidence, ce ne sont pas les seules améliorations qui attendu sur iOS et iPadOS 15, mais ils sont les premiers à être découverts.