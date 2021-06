iOS 15 prend en charge le stockage de votre identifiant dans Apple Wallet, mais les détails sont vagues

in

Lundi, Apple a annoncé qu’iOS 15 et watchOS 8 prendraient en charge le stockage des cartes d’identité dans l’application Wallet. Bien que la fonctionnalité semble fantastique dans la pratique, les détails sont rares et nous ne savons toujours pas quand et comment cela fonctionnera.

La vice-présidente d’Apple Pay, Jennifer Bailey, a annoncé la fonctionnalité lors de la conférence d’Apple à la WWDC 2021. Bailey a expliqué lors de la keynote que c’est la dernière chose qu’Apple doit apporter à l’application Wallet pour vous permettre d’être “totalement libre de votre portefeuille physique”. Elle a également déclaré que la TSA “travaille pour activer” les points de contrôle de sécurité des aéroports comme “le premier endroit où vous pouvez utiliser votre identification numérique”.

L’annonce complète :

Pour être totalement libre de votre portefeuille physique, il y a encore une chose que nous devons apporter à l’iPhone. Et c’est votre pièce d’identité. Nous apportons donc des cartes d’identité à Apple Wallet. Cet automne, vous n’aurez qu’à scanner votre permis de conduire ou votre carte d’identité dans les États américains participants. C’est si facile. Vos informations d’identification sont maintenant dans Wallet. Crypté et stocké dans Secure Element, la même technologie d’élément matériel qui rend Apple Pay privé et sécurisé. Et la TSA s’efforce d’activer les points de contrôle de sécurité des aéroports comme premier endroit où vous pouvez utiliser votre identification numérique. Lorsque vous présenterez votre pièce d’identité, vous saurez quelles informations spécifiques sont demandées et vous les présenterez en toute sécurité. Avec juste un robinet, vous êtes en route pour votre vol.

Le discours d’ouverture comprend quelques maquettes du fonctionnement de cette fonctionnalité. Le processus d’ajout de votre identifiant à Wallet ressemble à l’ajout d’une carte de crédit à Apple Pay.

L’interface TSA est particulièrement intéressante. Vous ne vous contenterez pas de présenter votre pièce d’identité à l’agent de la TSA. Au lieu de cela, il semble qu’il y aura une sorte d’interaction de style Apple Pay qui implique de double-cliquer sur le bouton latéral de votre iPhone pour partager les informations nécessaires.

Disponibilité et autres détails

Malheureusement, d’autres détails sur la prise en charge des cartes d’identité dans Wallet sont incroyablement vagues. Tout d’abord, nous n’avons pas de détails précis sur le moment où la fonctionnalité sera disponible. Une note de bas de page sur le site Web d’Apple indique simplement que la fonctionnalité sera lancée à la fin de 2021 et, comme Bailey l’a dit lors de la conférence, Apple adopte une approche État par État pour la déployer. Si le déploiement de la plate-forme de notification d’exposition COVID-19 est une indication, attendez-vous à ce que ce soit un processus lent et alambiqué.

Il y a aussi peu de détails sur l’acceptation. Par exemple, Apple dit spécifiquement que les points de contrôle de la TSA seront “le premier endroit où vous pourrez utiliser votre identifiant numérique”. Cela signifie-t-il que vous ne pourrez pas utiliser une identification numérique pour d’autres choses ? Et si vous vous faites arrêter ? Il y a beaucoup de questions sans réponse sur la façon dont les détails ici fonctionneront.

Cela ressemble certainement à une fonctionnalité qui sera incroyablement utile, quand et si elle devient disponible dans votre état. Sans oublier qu’il n’y a absolument aucune indication sur le moment où cette fonctionnalité sera disponible à l’international.

Néanmoins, il est très intéressant et remarquable de voir Apple jeter les bases des cartes d’identité numériques dans Wallet. Même s’il y a encore de nombreuses questions sans réponse, et que de vagues détails sur la disponibilité, cela pourrait être le type de fonctionnalité qui sera monnaie courante dans plusieurs années.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :