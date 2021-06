iOS 15 ramène le sélecteur de numérotation populaire d’iOS 13 et versions antérieures

in

Dans l’ensemble du système, iOS 14 a apporté un nouveau sélecteur de numérotation qui était tout à fait différent de la version éprouvée que nous avions dans les années précédentes. Maintenant, avec iOS 15, nous sommes ravis de voir qu’Apple a ramené son sélecteur de numérotation populaire.

iOS 14 a fait un grand changement avec son sélecteur de cadran. Au lieu du grand sélecteur de numérotation à molette, il a adopté une petite approche hybride qui comprenait à la fois une entrée du pavé numérique et un sélecteur de numérotation quelque peu caché.

De nombreux utilisateurs ont trouvé le sélecteur iOS 14 moins pratique et intuitif à utiliser avec la possibilité de sélectionner les heures ou les minutes ou les deux pour l’édition avec le pavé numérique. Et avec le sélecteur de numérotation si petit, il n’est pas aussi rapide et transparent de glisser rapidement vos numéros.

Heureusement, Apple a décidé de ramener le grand sélecteur à cadran éprouvé d’iOS 13 et des versions antérieures. Vous le trouverez sur tout le système dans iOS 15 et son design est encore plus net que jamais.

Voici un aperçu du sélecteur de numérotation mis à jour dans Calendrier (iOS 14 à gauche, iOS 15 à droite) :

Vous trouverez également fréquemment le sélecteur de numérotation mis à jour dans d’autres applications Apple telles que Rappels, ainsi que dans des applications tierces.

Êtes-vous impatient de voir le sélecteur de numérotation revenir à sa forme pré-iOS 14 ? Ou êtes-vous habitué au sélecteur hybride maintenant ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :