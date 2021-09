iOS 15 RC désormais disponible pour les développeurs avant sa sortie publique lundi

Annoncés lors de la WWDC 2021, les versions bêta d’iOS 15 et d’iPadOS 15 sont disponibles pour les développeurs et les utilisateurs enregistrés dans le programme logiciel bêta d’Apple depuis juin. Suite à l’événement spécial d’Apple mardi, la société a confirmé qu’iOS 15 sera disponible au public le 20 septembre.

Cependant, les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique peuvent déjà télécharger la version iOS 15 Release Candidate (RC).

Alors qu’iOS 14 était une mise à jour majeure, iOS 15 se concentre davantage sur l’amélioration de certaines applications et services Apple. FaceTime peut désormais être utilisé sur Android et Windows via des liens publics, les notifications ont un nouveau design avec le mode Focus et Safari a un nouveau design controversé.

Les développeurs peuvent désormais télécharger iOS 15 et iPadOS 15 RC via le site Web des développeurs Apple. La mise à jour est également publiée sous forme de téléchargement OTA pour ceux qui exécutent déjà la version bêta d’iOS 15 sur un iPhone, un iPod touch ou un iPad. Il en va de même pour watchOS 8 et tvOS 15.

iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 seront disponibles au public le lundi 20 septembre. Selon Apple, macOS Monterey sortira plus tard cette année – la date n’a pas encore été annoncée, donc la période de test bêta continue.

