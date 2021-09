iOS 15 RC et iPadOS 15 RC se déploient avant la sortie publique de la semaine prochaine

Apple a déployé iOS 15 RC et iPadOS 15 RC mardi, peu de temps après la fin de son grand événement de révélation de l’iPhone 13. Les versions candidates sont les versions finales du logiciel qu’Apple fournit aux développeurs avant le lancement public de la mise à jour. Tout le monde avec un appareil éligible pourra mettre la main sur iOS 15 et iPadOS 15 lundi prochain, qui est la version publique complète.

Tout d’abord, nous devons souligner que tous les appareils qui étaient pris en charge par iOS 14 seront également pris en charge par iOS 15, donc si vous avez pu mettre à jour vers iOS 14, vous êtes libre pour au moins un de plus année, même si vous utilisez toujours un iPhone 6s Plus, un iPad Air 2 ou un iPad mini 4.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, iOS 15 met à niveau FaceTime avec un son spatial, une vue en grille, le mode Portrait et SharePlay pour partager de la musique, des films et plus encore pendant les appels vidéo. La nouvelle fonctionnalité Focus vous permet de créer des modes personnalisés pour décider quelles notifications vous voyez en fonction de l’heure et de l’endroit où vous vous trouvez, Live Text peut reconnaître le texte et le rendre sélectionnable, et quelques applications font l’objet de refontes importantes, notamment Maps et Weather. Dans l’ensemble, c’est une mise à jour assez substantielle.

Meilleure offre du jour Amazon vient de lancer une nouvelle vente massive – découvrez toutes les meilleures offres ici ! Prix : Voir les offres du jour ! Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Quels appareils fonctionnent avec iOS 15 RC ?

iOS 15 RC est désormais disponible pour les développeurs, tout comme iPadOS 15 RC. Si vous vous demandez si votre appareil est compatible avec iOS 15 ou iPadOS 15, nous avons dressé une longue liste ci-dessous contenant tous les appareils pris en charge. Si votre appareil est sur la liste, vous êtes prêt à partir :

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ère génération)

iPhone SE (2e génération)

iPod touch (7e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération)

iPad Pro 11 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (3e génération)

iPad Pro 11 pouces (1ère génération)

iPad Pro 12,9 pouces (2e génération)

iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération)

iPad Pro 10,5 pouces

iPad Pro 9,7 pouces

iPad (7e génération)

iPad (6e génération)

iPad (5e génération)

iPad mini (5e génération)

iPad mini 4

iPad Air (3e génération)

iPad Air 2

Comment télécharger et installer iOS 15 RC

Comme vous le savez maintenant, l’installation d’une nouvelle version bêta d’iOS ou d’iPadOS sur votre iPhone, iPad ou iPod touch ne pourrait pas être plus simple. Aller vers Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur “Télécharger et installer” en bas de la page. Si vous le souhaitez, vous pouvez également installer une mise à jour via iTunes en connectant votre appareil iOS à votre ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous simplement de sauvegarder vos appareils avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!