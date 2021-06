iOS 15 rendra l’application Santé plus utile que jamais – .

Lundi, Apple a dévoilé toutes les mises à jour de son système d’exploitation à venir lors de la WWDC 2021. Craig Federighi d’Apple ayant pris les devants, divers dirigeants ont détaillé et présenté les nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes d’iOS 15 et iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 et macOS Monterey . Mais Apple a également consacré beaucoup de temps à quelques aspects essentiels de la vie qui transcendent un seul système d’exploitation.

Apple a parlé d’améliorer la confidentialité des services et des produits et a expliqué comment les différents appareils domestiques intelligents fonctionneront avec les différentes innovations logicielles de tous ses produits. De même, la santé était un sujet distinct pendant l’événement, car l’application Santé n’est pas sur un seul système d’exploitation.

L’application Santé collecte les données de l’iPhone, il aurait donc pu s’agir d’un segment pour iOS 15. Mais elle fonctionne également avec Apple Watch, qui exécute watchOS 8. l’iphone. L’application Santé est d’autant plus critique compte tenu des années difficiles de la pandémie, et Apple a encore une fois signalé à la WWDC 2021 que la santé est une fonctionnalité essentielle de ses appareils.

Si vous êtes un utilisateur régulier de l’application Santé, vous apprécierez les nouvelles fonctionnalités qu’Apple a ajoutées à l’application. Si vous ouvrez à peine l’application, la nouvelle fonctionnalité iOS 15 pourrait vous pousser à donner à l’application Santé une place de choix sur votre écran d’accueil. C’est parce que l’application Santé ne concerne plus seulement vous, le propriétaire de l’iPhone et de la montre. Il s’agit aussi de votre famille.

Une diapositive montrant les nouvelles fonctionnalités d’Apple Health. Source de l’image : Apple Inc.

Apple a ajouté quelques mises à jour intéressantes à l’application Santé qui devraient rendre la surveillance des paramètres de santé encore plus facile pour vous et vos proches. En effet, l’application Santé vous permet désormais de partager des données avec d’autres personnes, qu’il s’agisse de vos médecins qui souhaitent peut-être des données plus contextuelles sur vos paramètres d’exercice et de santé ou vos parents, enfants et partenaires.

Partage des données de fréquence cardiaque de l’application Santé avec un médecin. Source de l’image : Apple Inc.

S’il est évident que le partage de données avec des médecins est un excellent ajout à l’application, c’est le partage de données avec votre famille qui pourrait être encore plus utile.

La nouvelle fonctionnalité de partage de santé dans iOS 15. Source de l’image : Apple Inc.

Les personnes âgées peuvent choisir de commencer à partager des données sur la santé et le bien-être avec leurs enfants directement depuis l’iPhone. De cette façon, les enfants sauront quand leurs parents ne vont pas bien, même de loin. Les notifications arriveront en temps réel, informant les membres de la famille que certains paramètres sortent de l’ordinaire. Cela peut inclure des données cardiaques, des données de mobilité et tout autre élément susceptible de déclencher une alerte. Les alertes précoces peuvent ensuite être suivies de rendez-vous médicaux plus rapides, améliorant les traitements et sauvant plus de vies.

Une notification informe le propriétaire de l’iPhone que la fréquence cardiaque moyenne au repos de sa mère a changé. Source de l’image : Apple Inc.

La santé dans iOS 15 montrera également des tendances, à la fois personnelles et pour les autres. Ces tendances peuvent également être utilisées pour savoir si un membre de votre famille se sent bien ou s’il devrait envisager une assistance médicale. La fonction de tendances peut être utilisée pour faire progresser les objectifs d’exercice, pas seulement pour surveiller les paramètres de santé.

L’application Santé affiche les paramètres de santé de la mère de l’utilisateur. Source de l’image : Apple Inc.

La stabilité de marche est l’une des nouvelles fonctionnalités de santé qui pourraient vous faire apprécier encore plus l’application. L’iPhone analysera les mouvements d’une personne et évaluera sa mobilité. À son tour, cela pourrait prédire si une personne risque de subir une chute à l’avenir. Les algorithmes classeront la stabilité de marche comme « OK », « Faible » et « Très faible » et suggéreront même des exercices qui peuvent améliorer la mobilité d’une personne.

Santé dans iOS 15 : tendances (à gauche), changement de fréquence cardiaque (au centre) et partage de données avec la famille (à droite). Source de l’image : Apple Inc.

Toutes les informations partagées entre les utilisateurs d’iPhone et de Watch et leurs médecins ou membres de leur famille sont cryptées de bout en bout, et les informations ne sont pas disponibles pour Apple ou qui que ce soit d’autre. Les utilisateurs contrôlent le nombre de paramètres qu’ils partagent avec les autres et peuvent les modifier et arrêter le partage à tout moment.

Les utilisateurs peuvent contrôler les paramètres de santé à partager avec d’autres personnes. Source de l’image : Apple Inc.

Autre nouveauté dans l’application Santé, une nouvelle mesure de la fréquence respiratoire, qui sera disponible sur Apple Watch après la mise à jour de watchOS 8.

La nouvelle expérience de laboratoire comprend davantage de supports pédagogiques pour permettre aux utilisateurs d’examiner plus facilement les résultats de leurs tests de laboratoire et de comprendre ce qu’ils signifient.

L’application Santé affichera plus d’informations éducatives sur les tests de laboratoire. Source de l’image : Apple Inc.

Enfin, les utilisateurs d’iPhone pourront stocker les dossiers médicaux de vaccination et les résultats des tests dans l’application Santé en téléchargeant simplement les résultats vérifiables de la vaccination ou des tests COVID-19 à partir d’un navigateur en ligne ou d’un code QR.

