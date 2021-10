iOS 15 résout enfin l’un des problèmes les plus ennuyeux pour les utilisateurs d’Apple Watch | La technologie

iOS 15 a reçu sa première et tant attendue mise à jour ce week-end, qui corrige certains problèmes importants, mais il en reste d’autres en attente.

Nous supposons que c’est inévitable parce que iPhone sont de plus en plus complexes, mais ces dernières années, nous avons vu une augmentation significative des bugs associés au système d’exploitation iOS.

La première mise à jour du système est toujours la plus attendue, car elle résout généralement les problèmes importants qui surviennent avec la sortie d’une nouvelle version du système.

Apple est sorti hier Mise à jour iOS 15.0.1, qui, bien qu’il s’agisse d’une mise à jour mineure, comme l’indique sa numérotation, résout un problème majeur d’Apple Watch, et autres choses.

iOS 15 Il a été lancé il y a une dizaine de jours, coïncidant avec le lancement de l’iPhone 13.

Mais tout de suite, les utilisateurs ont commencé à signaler les premiers échecs. Certains d’entre eux sont assez importants, comme les défauts de sensibilité de l’écran tactile.

D’autres problèmes signalés sont que, dans certaines circonstances, principalement lorsque l’utilisateur porte un masque, Apple Watch ne peut pas déverrouiller l’iPhone 13.

C’est précisément le principal bug corrigé par la mise à jour iOS 15.0.1.

C’est un problème qui se produit principalement avec l’iPhone 13, mais d’autres défaillances se produisent également avec les modèles d’iPhone précédents.

C’est le liste complète des correctifs confirmé par Apple pour iOS 15.0.1:

Correction du problème qui empêchait certains utilisateurs d’iPhone 13 de déverrouiller le mobile avec l’Apple Watch Corrige le bug qui permettait aux paramètres d’afficher à tort que l’appareil est plein Empêcher les mesures d’entraînement d’être ignorées par erreur sur Apple Watch, lors de l’utilisation de Fitness +

Malheureusement, d’autres problèmes annoncés doivent encore être éliminés, comme les échecs de certaines applications à utiliser le taux de rafraîchissement à 120 Hz sur l’iPhone 13 Pro.

Pour effectuer cette mise à jour, si elle ne saute pas automatiquement, il vous suffit d’accéder aux mises à jour Paramètres, Général et Logiciel.

Si vous voulez tout savoir sur la nouvelle gamme de téléphones Apple, ne manquez pas notre Analyse et avis des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max.