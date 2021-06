iOS 15 sera compatible avec les anciens modèles d’iPhone bien qu’il ait une astuce | La technologie

in

Apple a annoncé lors de la WWDC 2021 que la prochaine version d’iOS serait rétrocompatible avec les mobiles jusqu’à l’iPhone 6s. Cependant, toutes les nouvelles fonctionnalités ne seront pas compatibles avec les anciens mobiles. Voyons lesquels.

Avec les versions bêta qui arrivent déjà sur les appareils Apple, nous découvrons de nouvelles fonctionnalités presque quotidiennement. Cependant, nous avons vu comment certaines fonctionnalités n’atteindront que les plus modernes.

Nous avons déjà vu comment macOS Monterey avait des fonctionnalités exclusives qui n’atteignaient que les Mac avec une puce M1 et la même chose semble se produire avec les iPhones et iOS 15.

Il y a des fonctionnalités uniquement compatibles avec les mobiles équipés de l’A12 Bionic ou d’une version ultérieure et donc uniquement compatible avec iPhone XR, iPhone XS, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone SE (2e génération), iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Parmi les fonctionnalités qui n’atteindront pas les familles iPhone 6s, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8 ou iPhone X:

Audio spatial dans FaceTime Mode portrait dans FaceTime (arrière-plan flou dans les appels vidéo) Globe interactif dans Maps Itinéraires immersifs en marchant dans Maps Texte en direct dans les photos (recherche de texte dans les images) Recherche visuelle (cliquez sur n’importe quelle photo pour mettre en évidence les objets et scènes reconnus ) Arrière-plans animés dans Time Clés de reconnaissance vocale locale dans Wallet (clés d’hôtel, de maison, de bureau ou de voiture)

Et en allant un peu plus loin, nous trouvons des fonctionnalités qui ne seront compatibles qu’avec la dernière génération d’iPhone, la famille iPhone 12:

Photos panoramiques (ont une distorsion géométrique améliorée et un filtre d’objet en mouvement) Connectivité 5G améliorée 5G préférée au Wi-Fi (vous pouvez donner la priorité à la connexion 5G lorsque la connectivité Wi-Fi est lente ou instable)

Et en regardant en arrière, nous trouvons deux fonctionnalités qui sont également exclues de l’iPhone 6S et SE car ils nécessitent au minimum un iPhone 7.

Nous parlons de Spatial Audio avec un suivi dynamique de la tête qui vous permet de profiter des AirPods Pro et Max pour réaliser des expériences immersives Dolby Atmos. Ou Walking Stability qui suit votre façon de marcher pour éviter les risques de chute, ce qui nécessite au minimum un iPhone 8.

Comme on peut le voir, iOS 15 atteint les anciens mobiles tels que l’iPhone 6S ou l’iPhone SE et il est salué par Apple qui continue de prendre en charge les mobiles sortis en 2015, c’est-à-dire 6 ans plus tard. Cependant, ne vous y trompez pas, toutes les fonctionnalités n’atteignent pas tous les mobiles.