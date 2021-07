iOS 15 supprimera certaines fonctionnalités Siri surprenantes qui ne sont pas conçues par Apple

Siri dans la prochaine mise à jour iOS 15 sera globalement plus intelligent, mais Apple, pour des raisons inconnues, réduira également certaines des capacités de l’assistant vocal.

Plus précisément, un certain nombre d’intégrations d’applications tierces Siri sont sur le point de couper dans des domaines qui incluent le covoiturage, le contrôle de la voiture et les listes de tâches. Les mêmes commandes obsolètes, repérées pour la première fois par MacRumors, s’appliquent également aux prochains logiciels iPadOS 15, macOS Monterey et watchOS 8 d’Apple, tous attendus sous leur forme finale plus tard cette année.

La suppression la plus cruciale est peut-être la possibilité de héler les trajets Uber à l’aide de Siri. Cela a déjà été présenté par Apple comme une nouvelle fonctionnalité Siri impressionnante utilisant une application non Apple populaire lorsque les intégrations tierces de Siri ont été annoncées pour la première fois. D’autres changements couvrent plusieurs catégories CarPlay, les paiements, les listes et notes et les appels VoIP. Cependant, Apple note que Maps continuera à prendre en charge les intégrations d’applications tierces.

Parmi les exemples clés de fonctionnalités qui ne fonctionneront plus à partir de la mise à jour IOS 15, citons le contrôle des paramètres de la radio, de la climatisation et du dégivreur d’une voiture. Vous ne pourrez plus non plus payer vos factures et transférer de l’argent entre les comptes. Et bien que vous puissiez toujours créer des tâches dans des applications de tâches tierces, vous ne pourrez pas ajouter de notes existantes, créer des listes de tâches ou supprimer des tâches.

Analyse : la bataille difficile de Siri

C’est un changement déroutant de la part du fabricant de l’iPhone. Si quoi que ce soit, Siri doit apprendre à faire plus, pas moins dans ces cas d’utilisation spécifiques.

Apple a dévoilé des intégrations d’applications tierces dans ses mises à jour logicielles de 2016. Il promettait à l’époque : “Dans iOS 10, Siri pourra faire bien plus.” Le géant de la technologie a même utilisé la possibilité de héler un trajet comme exemple spécifique des capacités étendues de Siri dans son discours d’ouverture à la WWDC 2016.

Siri a toujours été dans une bataille difficile, rivalisant avec Google Assistant et Amazon Alexa. Les assistants d’IA sont un domaine où la position d’Apple en matière de confidentialité rend ses produits inférieurs plutôt que supérieurs. La récolte de données peut avoir des implications effrayantes, mais c’est aussi un élément crucial pour améliorer l’intelligence artificielle.

Si le fabricant d’iPhone a quelque chose dans sa manche pour remplacer ces intégrations Siri supprimées, il ne l’a pas encore annoncé.

Apple propose toujours Siri Shortcuts, un système de création ou d’installation d’extensions personnalisées pour son assistant vocal. Cependant, les raccourcis nécessitent un savoir-faire technique, ce qui constitue une rupture notable avec le penchant d’Apple pour les fonctionnalités simples et accessibles.

Voici la liste complète des 22 tâches tierces que Siri ne prendra plus en charge lors du lancement public d’iOS 15 :

CarPlay

Définir la source audio dans CarSet Paramètres de climatisation dans CarSet Paramètres de dégivrage dans CarSet Paramètres de siège dans CarSave Profil dans CarSet Profil dans la station de radio CarSet

Listes et notes

Ajouter à la noteCréer une liste de tâchesSupprimer une tâche

Paiements

Payer une factureRechercher des facturesTransférer de l’argent (entre comptes)

Photos

Rechercher des photosDémarrer la lecture de photos

Réservation de course

Liste des options de trajetDemander un trajetObtenir le statut du trajetAnnuler le trajetEnvoyer des commentaires sur le trajet

Codes visuels

Appels VoIP

Quand s’attendre à iOS 15

Apple publie généralement ses mises à jour logicielles annuelles en septembre, au moment ou à peu près au moment du lancement de son iPhone. Cette année, nous nous attendons à ce que l’iPhone 13 aux alentours de la période habituelle – mi-septembre – et iOS 15 occupent le devant de la scène.

En attendant, vous pouvez enfin tester vous-même la version bêta publique d’iOS 15 si cela ne vous dérange pas de manquer les fonctionnalités susmentionnées.