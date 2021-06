iOS 15 va essayer de rendre vos comptes non piratables – .

Le jour même où Apple annonçait les dernières fonctionnalités logicielles intégrées aux principales mises à jour du système d’exploitation de cette année, nous avons appris l’existence de la mère de toutes les fuites de mots de passe. Un fichier texte de 100 Go contenant 8,4 milliards de mots de passe collectés à partir de diverses violations et fuites de données a trouvé son chemin en ligne – un rappel brutal que les pirates continuent de traquer les vulnérabilités qui leur permettent d’acquérir des identifiants de connexion pour ensuite voler de l’argent et/ou des informations aux internautes.

Toutes les grandes entreprises technologiques s’efforcent d’accroître la sécurité des utilisateurs et d’empêcher les piratages, et ces initiatives incluent « tuer » le mot de passe. Apple fait partie des entreprises technologiques qui travaillent sur de meilleures méthodes de connexion, et l’entreprise prévoit d’essayer ses nouveaux Passkeys in iCloud Keychain sur iOS 15 et macOS Monterey.

Meilleure offre du jour Éruption précoce du Prime Day 2021 : les membres Prime peuvent obtenir des caméras Blink Mini pour seulement 19,99 $ dès maintenant ! Prix ​​catalogue : 34,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (43%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Apple ne tue pas exactement le mot de passe. La connexion aux applications et aux services nécessitera toujours une méthode d’authentification qui implique un nom d’utilisateur et un moyen de sécuriser ce compte afin que seul le titulaire légitime puisse y accéder. Mais Apple remplace le mot de passe que les pirates peuvent voler par un mot de passe qu’ils ne peuvent pas pirater, même s’ils savent de quoi il s’agit. La reconnaissance faciale 3D (Face ID), la numérisation d’empreintes digitales (Touch ID) ou une clé de sécurité rendront cela possible.

Les clés d’accès dans iCloud Keychain ne sont pas prêtes pour une consommation de masse, et c’est pourquoi elles n’ont pas été détaillées lors de la keynote de la WWDC 2021. Mais Apple a organisé une présentation pour les développeurs qui explique la nouvelle technologie.

Apple souhaite autoriser les utilisateurs d’iPhone, d’iPad et de Mac à se connecter aux applications et aux services à l’aide d’un nom d’utilisateur associé à Face ID, Touch ID ou à une clé de sécurité physique. Un pirate informatique ne serait pas en mesure de violer un tel compte, car il n’aurait aucun moyen de voler le mot de passe qui sécurise tout, surtout si ce mot de passe est un visage ou une empreinte digitale.

Cette méthode de connexion présente quelques avantages évidents. Vous n’aurez pas besoin de vous souvenir d’un mot de passe ou d’utiliser un gestionnaire de mots de passe, et vous pouvez réutiliser le même mot de passe (votre visage ou votre empreinte digitale) sur plusieurs applications et sites sans vous soucier que quelqu’un les vole. Même si les pirates photographient votre visage et vos doigts, il est presque impossible de pirater Face ID et Touch ID.

Il y a aussi quelques inconvénients. Pour commencer, perdre l’accès au matériel qui exécute l’authentification Face ID ou Touch ID rendrait impossible la connexion aux applications et aux services. De plus, un utilisateur d’iPhone et/ou de Mac ne pourrait pas accéder au même compte en ligne depuis Android et Windows, du moins pas à moins qu’Apple, Google et Microsoft ne développent des normes d’interopérabilité communes. Néanmoins, étant donné que Google et Microsoft travaillent également à « tuer le mot de passe », la technologie Passkeys d’Apple semble passionnante. La fonctionnalité fonctionne grâce à la norme WebAuthn, prise en charge par Apple, Google et Microsoft.

WebAuthn utilise la cryptographie à clé publique pour effectuer la connexion, ce qui signifie que les informations d’identification privées stockées sur iPhone et Mac ne quittent jamais l’appareil. Le matériel envoie uniquement une signature qui peut vérifier l’identité de l’utilisateur, comme le montre l’image ci-dessus.

La nouvelle fonctionnalité Passkeys sera désactivée par défaut dans iOS 15 et macOS Monterey. Les développeurs peuvent l’activer, et nous pourrions bientôt voir des exemples d’applications et de services qui auront besoin d’un visage, d’une empreinte digitale ou d’une clé de sécurité pour vous connecter.

Meilleure offre du jour Amazon propose de vrais clous d’oreilles en diamant pour moins de 60 $ – et les critiques sont hors normes ! Prix : 59,90 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission