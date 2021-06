iOS 15 vient avec d’excellentes nouvelles pour les propriétaires d’anciens iPhone | La technologie

in

Apple ajoute une année de vie supplémentaire à ses anciens téléphones. Des téléphones comme l’iPhone 11, 8 ou 6s pourront passer d’iOS 14 à iOS 15.

Apple a annoncé lors de la conférence WWDC 2021 sa nouvelle version du système d’exploitation pour mobiles et autres appareils. Une nouvelle version qui comprend un grand nombre de nouvelles fonctionnalités dans la conception et les fonctionnalités qui atteindront plus de smartphones que prévu.

La société a décidé de changer de stratégie et de lancer cette version sur plus de modèles qu’elle ne le fait normalement. Des anciens téléphones qui, au départ, ne seraient pas compatibles avec cette nouvelle phase d’iOS et resteraient dans iOS 14, ils auront un nouvel horizon.

De cette façon, il a surpris en annonçant qu’iOS 15 est compatible avec tous les modèles d’iPhone et d’iPod touch qui fonctionnent actuellement sur iOS 14. Cela comprend une longue liste de modèles qui recevront cette nouvelle version au cours des 12 prochains mois avec une mise à jour telle comme iPhone 6s et versions ultérieures, jusqu’à l’iPod touch de septième génération.

La liste complète des téléphones Apple pouvant s’attendre à la mise à jour vers iOS 15 est la suivante :

Cette annonce, aussi simple que cela puisse paraître, est un revirement majeur pour l’entreprise. Apple n’avait abandonné aucun modèle d’iPhone ou d’iPod avec iOS 14 qui disposait déjà d’iOS 13 l’année dernière. C’est une nouveauté qui est un grand avantage pour de nombreux propriétaires.

Avec cela, Apple leur fournit une autre année de vie à tous ces modèles qui ne deviendront pas obsolètes si tôt et conserveront les mises à jour des fonctions et des conceptions ainsi que les mises à jour de sécurité qui renforcent le système contre les attaques ou les pannes.

iOS 15 est déjà disponible en version bêta pour les développeurs, il sortira publiquement en juillet, mais ce ne sera qu’à l’automne qu’il sera officiellement présenté avec les nouveaux smartphones de la marque, puis fera le grand saut vers les anciens appareils. Vous pouvez voir ici toutes les nouveautés apportées par cette nouvelle version d’iOS.