iOS 15 : voici toutes les nouveautés de FaceTime

FaceTime est l’une des applications clés recevant beaucoup d’amour d’Apple dans iOS 15. Lorsque la nouvelle mise à jour pour iPhone sera lancée dans quelques mois, les utilisateurs pourront rejoindre la conversation avec des amis sur Android et Windows, et bien plus encore. Voici toutes les nouveautés de FaceTime.

Avec iOS 15, FaceTime recevra Spatial l’audio. En fait, cette technologie a reçu beaucoup d’attention de la part d’Apple. Avec Apple Music, par exemple, la société se concentre davantage sur Dolby Atmos avec audio spatial que sur une qualité audio sans perte.

Avec Spatial Audio sur FaceTime, Apple dit qu’il crée un “champ sonore qui aide les conversations à se dérouler aussi facilement qu’en face à face”. Malheureusement, cette fonctionnalité n’est disponible que sur les iPhones équipés du A12 Bionic ou version ultérieure, connu sous le nom d’iPhone XR/XS ou version ultérieure.

Une autre fonction disponible uniquement pour ces nouveaux iPhones est Mode portrait dans les appels. Avec cette option, vous pouvez flouter votre arrière-plan et vous concentrer sur vous-même. Cela fonctionne exactement comme sur l’application Appareil photo.

Deux fonctionnalités que j’ai aimé essayer étaient Mode d’isolement vocal et Mode large spectre. Ces deux fonctionnalités fonctionnent de la même manière que la suppression active du bruit et le mode transparence sur les AirPods Pro ou AirPods Max.

Avec le premier actif, il isole vraiment votre voix de tous les autres bruits, tandis qu’en mode Wide Spectrum, vous pouvez littéralement entendre tout ce qui se passe dans l’environnement de votre ami.

Dans iOS 15, FaceTime reçoit également le Vue grille fonctionnalité. Lors d’un appel FaceTime de groupe, l’utilisateur peut placer toutes les personnes de la conversation dans des tuiles de même taille. L’orateur actuel sera mis en surbrillance pour qu’il soit facile de savoir qui parle. La vue grille vous permet de voir jusqu’à six visages dans la grille à la fois.

Lien FaceTime est une autre fonctionnalité qui fonctionne déjà sur iOS 15 bêta 1. Vous pouvez l’utiliser pour inviter des amis à un appel FaceTime avec un lien Web. Aussi, il y a Rejoignez FaceTime sur le web, Ainsi, les amis qui n’ont pas d’appareil Apple peuvent se joindre sur le Web pour des appels en tête-à-tête et en groupe directement depuis leur navigateur, sans connexion nécessaire.

Voici les autres éléments à venir sur FaceTime sur iOS 15 :

Désactiver les alertes : Lorsque vous parlez et que votre micro est coupé, l’iPhone vous avertira et vous pourrez appuyer sur l’alerte pour réactiver rapidement le son et vous assurer que votre voix est entendue.

Zoom: Il est possible d’utiliser la commande de zoom optique pour la caméra arrière pour la première fois.

SharePlay est une nouvelle expérience à venir sur FaceTime avec iOS 15

Ne fonctionnant toujours pas dans la version bêta 1 d’iOS 15, SharePlay permettra aux utilisateurs de regarder des émissions de télévision, d’écouter des chansons et plus encore ensemble. Voici tout ce qui vient avec la fonctionnalité SharePlay :

Regardez ensemble : Apportez des émissions de télévision et des films à votre appel FaceTime

Écoutez ensemble : Partager de la musique avec des amis

File d’attente de musique partagée : Lors de l’écoute ensemble, n’importe qui dans l’appel peut ajouter des chansons à la file d’attente partagée

Partagez votre écran : Intégrez des pages Web, des applications et plus encore dans votre conversation

Lecture synchronisée : Mettez en pause, rembobinez, avancez rapidement ou passez à une scène différente tout en étant parfaitement synchronisé avec tout le monde

Volume intelligent : Les commandes de volume dynamiquement réactives ajustent automatiquement le son afin que vous puissiez entendre vos amis même pendant une scène bruyante ou un refrain culminant

Prise en charge de plusieurs appareils : Connectez-vous via FaceTime sur l’iPhone tout en regardant une vidéo sur l’Apple TV ou en écoutant de la musique sur le HomePod

Connectez-vous via l’audio, la vidéo et le texte : Accédez au fil Message du groupe directement depuis les commandes FaceTime et choisissez le mode de communication qui correspond au moment

Ce sont toutes les fonctionnalités qui arrivent sur FaceTime dans iOS 15. Quelle est la fonctionnalité que vous souhaitez le plus utiliser ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

