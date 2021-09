iOS 15 : voici toutes les nouveautés de l’application Notes

Début juin, Apple a présenté en avant-première iOS 15 lors de sa keynote WWDC21. Maintenant que le système d’exploitation est disponible, l’une des applications qui a reçu une poignée de nouvelles fonctionnalités était Notes. Voici notre tour d’horizon de tout ce qui est nouveau avec elle.

L’application Notes est l’une des applications les plus utiles pour les utilisateurs au quotidien. Avec la possibilité de créer différents dossiers, de partager des notes avec d’autres et de les synchroniser entre les appareils sur iCloud, l’application s’améliore encore avec iOS 15.

Par exemple, avec iOS 15, les utilisateurs peuvent créer Mots clés, qui est un moyen rapide et flexible de catégoriser et d’organiser les notes. Il vous suffit d’ajouter une ou plusieurs balises en les tapant directement dans la note, comme #activités, #cuisine, ou #travail.

Avec iOS 15, la plupart des nouvelles fonctionnalités se concentrent sur la possibilité de marquer des notes et de travailler avec des amis et des collègues. Les voici :

Navigateur de balises : Il vous permet d’appuyer sur n’importe quelle balise ou combinaison de balises pour afficher rapidement les notes balisées ;

Dossiers intelligents personnalisés : Il collecte automatiquement les notes en un seul endroit en fonction des balises ;

Vue d’activité : Découvrez ce que d’autres ont ajouté à votre note partagée pendant votre absence. La nouvelle vue d’activité donne un résumé des mises à jour depuis la dernière fois que vous avez consulté la note et une liste d’activités quotidiennes de chaque collaborateur ;

Points forts: Balayez n’importe où dans votre note partagée pour révéler les détails de la personne qui y a apporté des modifications. Affichez les heures et les dates de modification avec le texte en surbrillance codé par couleur pour correspondre aux collaborateurs dans la note ;

Mentions : Les mentions rendent la collaboration dans les notes ou les dossiers partagés plus sociale, directe et contextuelle. Tapez un signe @ et le nom d’un collaborateur n’importe où dans le texte pour les informer des mises à jour importantes et les lier à la note ;

Note rapide: il est possible de trouver et de modifier la note rapide que vous avez créée sur Mac et iPad avec iOS 15 ;

Si vous souhaitez apprendre à créer une note rapide sur iPadOS 15, même si vous n’avez pas d’Apple Pencil, cliquez ici.

Bien que ce ne soit pas une fonctionnalité exclusive à l’application, avec iOS 15, Apple ramène la loupe pour une sélection de texte précise. Désormais, lorsqu’un utilisateur commence à déplacer le curseur de texte, une bulle apparaît au-dessus de son doigt grossissant ce qui est affiché ci-dessous. Cela permet de voir facilement où le curseur de texte est placé et où le texte sera inséré.

Que pensez-vous de ces mises à jour sur l’application ? N’oubliez pas de consulter notre couverture iOS 15 :

