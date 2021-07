iOS 15 : voici toutes les nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à venir sur iPhone

Lors de la WWDC 2021, Apple a présenté en avant-première iOS 15. Alors que la société a dévoilé de nombreuses fonctionnalités pour le grand public, Apple s’efforce également de rendre ses produits accessibles à de plus en plus de personnes. Voici toutes les nouveautés de l’accessibilité sur iOS 15.

Il est important de noter que quelques semaines avant la WWDC 2021, Apple a annoncé une variété de nouvelles fonctionnalités logicielles à venir sur iPhone, iPad et Apple Watch. Toutes ces fonctions se concentrent sur l’accessibilité, y compris AssistiveTouch pour Apple Watch, la prise en charge du suivi oculaire pour iPad et bien plus encore, que vous pouvez découvrir ici.

Ensuite, lorsque Apple a présenté iOS 15 en avant-première, nous avons eu la chance de voir certains de ces changements en action. Différent de certaines fonctions qui nécessitent un iPhone plus récent, tout ce qui est nouveau avec l’accessibilité sera disponible pour tous les utilisateurs sur iOS 15, de l’iPhone 6s à l’iPhone 12 Pro Max.

Explorer les images avec VoiceOver : Explorez plus en détail les personnes, les objets, le texte et les tableaux dans les images avec VoiceOver. Naviguez intelligemment dans les reçus et les valeurs des étiquettes nutritionnelles dans un ordre logique. Et déplacez votre doigt sur une photo pour découvrir la position d’une personne par rapport à d’autres objets dans les images.

Descriptions des images vocales dans le balisage : Le balisage permet à l’utilisateur d’ajouter des descriptions d’images pouvant être lues par VoiceOver. Les descriptions d’images persistent même lorsqu’elles sont partagées et peuvent être lues dans une gamme d’applications prises en charge sur iPhone, iPad et Mac.

Actions sonores pour Switch Control : Les actions sonores pour Switch Control vous permettent de contrôler l’iPhone avec de simples sons de bouche – comme un clic, un pop ou un son “ee” – sans avoir besoin de boutons physiques, de commutateurs ou de commandes verbales complexes.

Sons de fond : Les sons de fond diffusent des bruits équilibrés, clairs ou sombres, l’océan, la pluie et le son en continu en arrière-plan pour masquer les bruits environnementaux ou externes indésirables et aider l’utilisateur à se concentrer, rester calme ou se reposer. Les sons se mélangent ou se cachent sous d’autres sons audio et système lorsque l’appareil est utilisé par son propriétaire.

Paramètres par application: Personnalisez les paramètres d’affichage et de taille du texte application par application. Mettez du texte en gras ou agrandissez, augmentez le contraste, inversez les couleurs, ajoutez des filtres de couleur et bien plus encore pour les applications de votre choix.

Importer des audiogrammes : Importez des audiogrammes papier ou PDF dans les paramètres et personnalisez rapidement les aménagements du casque pour amplifier les sons faibles et ajuster certaines fréquences en fonction des résultats de vos tests auditifs.

Application Loupe : La loupe devient enfin une application par défaut sur iOS, vous pouvez donc utiliser votre iPhone comme une loupe pour zoomer sur les objets proches de vous.

Mémoji d’accessibilité : Memoji représente davantage votre look et votre style avec de nouvelles personnalisations, notamment des tubes à oxygène, des implants cochléaires et un casque souple pour les couvre-chefs. Apprenez-en plus à leur sujet ici.

Nouvelles langues de commande vocale : La commande vocale ajoute de nouvelles options de langue, notamment le chinois mandarin (Chine continentale), le cantonais (Hong Kong), le français (France) et l’allemand (Allemagne). Ces langues utilisent la technologie de reconnaissance vocale Siri pour une précision incroyable lorsque vous dictez vos commandes.

