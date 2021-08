iOS 15 vous permet de désactiver le mode Nuit sur l’appareil photo de votre iPhone

À ce jour, Apple n’a pas encore annoncé d’événements de révélation de produits pour l’automne. Nous savons qu’un certain nombre de produits sont en cours de développement, de l’iPhone 13 au MacBook Pro M1X en passant par les AirPod 3. Selon toute vraisemblance, nous verrons l’iPhone 13 le mois prochain, car Apple a indiqué que les nouveaux modèles de cette année ont gagné ne pas subir les mêmes retards que les modèles de l’an dernier. Pendant ce temps, Apple a publié des versions bêta d’iOS 15 tout au long de l’été. Plus de fonctionnalités sont découvertes avec chaque version d’iOS 15, y compris la possibilité de désactiver le mode Nuit.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme l’explique Apple, le mode Nuit s’active automatiquement chaque fois que votre appareil photo détecte un environnement peu éclairé. Vous verrez l’icône jaune du mode Nuit en haut de votre écran lorsqu’il est actif. C’est sans aucun doute un changeur de jeu pour la photographie en basse lumière sur l’iPhone. Des photos qui auraient été d’un noir absolu autrement sont soudainement bien éclairées et éclatantes. Le seul vrai problème avec le mode Nuit dans sa forme actuelle est que vous ne pouvez pas le désactiver. La grande majorité du temps, vous ne voudriez probablement pas l’éteindre de toute façon. Mais avoir l’option serait bien. Et c’est ce qu’iOS 15 ajoute.

Comme repéré par ., iOS 15 introduit une nouvelle option dans les paramètres de l’appareil photo. Si vous allez à Paramètres > Caméra > Conserver les paramètres sur iOS 15, vous verrez une nouvelle bascule pour le mode Nuit. Si vous activez cette bascule, votre téléphone se souviendra de la désactivation du mode Nuit et conservera ce choix à l’avenir. Vous pouvez toujours utiliser le mode Nuit, mais votre téléphone ne passera pas automatiquement en mode par défaut.

Personnellement, je connaissais déjà très bien ce menu Paramètres spécifique. Il a également des bascules pour le mode appareil photo, les commandes créatives, les réglages d’exposition et Live Photo. Comme le mode Nuit, Live Photo est activé par défaut et s’allume à plusieurs reprises même si vous le désactivez. Cela me conduisait au mur, c’est à ce moment-là que j’ai découvert que je pouvais préserver le réglage de sa désactivation.

En ce qui concerne les autres fonctionnalités, iOS 15 met à niveau FaceTime avec un son spatial, une vue en grille, le mode Portrait et SharePlay pour partager des chansons, des films et plus encore pendant les appels vidéo. La nouvelle fonction Focus vous permet de créer des modes personnalisés pour décider quelles notifications vous voyez en fonction de l’heure et de l’endroit où vous vous trouvez, Live Text peut reconnaître le texte et vous permettre de le sélectionner, Memory Mix vous permet de modifier des souvenirs personnalisés dans l’application Photos, et quelques applications font l’objet de refontes importantes, comme Maps et Weather.

Vous pouvez découvrir iOS 15 dès maintenant en vous inscrivant au programme logiciel bêta d’Apple.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission