iOS 15 vous permet de suivre les vols dans les messages

Que vous soyez le voyageur ou un être cher, vous souhaitez souvent suivre le vol. Vous devrez peut-être coordonner les transferts depuis l’aéroport ou simplement vouloir avoir l’esprit tranquille en sachant que le vol est à l’heure. Il existe plusieurs applications pour vous aider, mais vous n’en avez pas besoin. Avec iOS 15, vous pouvez suivre les vols dans Messages.

Obtenir des informations de vol dans les messages

Tout ce dont vous avez besoin pour suivre les vols et prévisualiser la trajectoire de l’avion est l’application Messages sur votre iPhone et le numéro de vol. Vous pourrez obtenir l’état actuel de l’avion sur une carte interactive, ainsi que les portes et heures de départ et d’arrivée. Vous verrez également les éventuels retards et, pour certains aéroports, des informations sur la récupération des bagages.

Tout se fait à l’aide des détecteurs de données qui existent depuis iOS 9 et macOS High Sierra, au moins. Si vous envoyez ou recevez un SMS avec iMessages contenant un numéro de vol, vous le verrez souligné.

Pour vous assurer que cela fonctionne, vous ou votre proche devez inclure le nom complet de la compagnie aérienne (comme United Airlines, Delta Airlines, etc.) ainsi que le numéro de vol. Si vous connaissez le préfixe IATA de la compagnie aérienne, vous pouvez l’utiliser à la place. Dans ce cas, le vol Delta Airlines 394 serait DL394.

Appuyez longuement sur le texte souligné et un menu vous permet de prévisualiser le vol ou de copier le code du vol. Avant même de faire une sélection, vous pouvez voir la progression du vol s’il est dans les airs.

Cela fonctionne aussi sur votre Mac

Cette même fonctionnalité fonctionnera également sur Mac, d’ailleurs. Cliquez simplement sur le numéro de vol souligné et c’est parti. En plus de cela, vous pouvez entrer le numéro de vol dans Spotlight. iOS et macOS rechercheront rapidement les données de vol souhaitées. Pour rappel, vous accédez à Spotlight avec Espace de commande sur macOS. Sur iOS, balayez vers le bas sur une partie vide de l’écran.