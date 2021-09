iOS 15 vous permettra de partager votre écran sur FaceTime, mais la fonctionnalité n’est pas encore en ligne

L’une des fonctionnalités phares d’iOS 15 est SharePlay, qui, entre autres, vous permettra enfin de partager l’écran de votre iPhone ou iPad avec des personnes via FaceTime. Malheureusement, même si iOS 15 et iPadOS 15 sont officiellement sortis cette semaine, SharePlay n’est pas encore disponible.

Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur les raisons pour lesquelles Apple a retardé SharePlay…

Partager votre écran sur FaceTime

La possibilité de partager votre écran sur FaceTime a été l’une des fonctionnalités iPhone et iPad les plus demandées au fil des ans. Il existe une variété de raisons pour lesquelles les gens veulent cette fonctionnalité, y compris pour le support technique, jouer à des jeux et des puzzles ensemble, et plus encore.

Apple a annoncé iOS 15 à la WWDC en juin et s’est fortement concentré sur SharePlay. SharePlay est une fonctionnalité à multiples facettes qui vous permet de regarder des émissions de télévision et des films avec d’autres personnes, d’écouter Apple Music ensemble, et plus encore. Notamment, SharePlay vous permet également de partager l’écran de votre iPhone ou iPad avec des personnes via FaceTime.

Apple dit que cette fonctionnalité vous permettra de “partager votre écran pour intégrer des pages Web, des applications et plus encore dans votre conversation sur FaceTime”.

Alors, quand SharePlay sera-t-il disponible ?

SharePlay a été ajouté à iOS 15 bêta 2 en juin avec la prise en charge de nombreuses fonctionnalités promises. En août, cependant, Apple a supprimé SharePlay de la version bêta d’iOS 15 et a déclaré que la fonctionnalité ne serait pas incluse dans la première version d’iOS 15 rendue publique.

Puis, juste aujourd’hui, Apple a publié la première version bêta d’iOS 15.1 pour les développeurs – et elle inclut la prise en charge de SharePlay

Pour récapituler : SharePlay et la possibilité de partager l’écran de votre iPhone via FaceTime ne sont pas inclus dans iOS 15. La fonctionnalité est cependant disponible dans la version bêta d’iOS 15.1, nous nous attendons donc à ce qu’Apple publie SharePlay au public dans le cadre d’iOS 15,1 plus tard cet automne.

Êtes-vous impatient d’essayer SharePlay une fois qu’il sera disponible pour tout le monde ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

