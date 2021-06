iOS 15, watchOS 8 et plus – .

La couverture WWDC de . vous est proposée par CleanMyMac X. Obtenez une offre spéciale sur l’application de désencombrement indispensable pour Mac.

Aujourd’hui marque officiellement le début de la conférence mondiale des développeurs d’Apple d’une semaine. Cette année, la WWDC 2021 se déroule comme un événement entièrement virtuel. Pendant l’événement, nous attendons l’introduction d’iOS 15, watchOS 8, macOS 12 et bien plus encore.

Lisez la suite pour suivre tout ce qu’Apple annonce aujourd’hui.

Calendrier de la WWDC 2021

La WWDC 2021 débutera avec un événement spécial aujourd’hui, le 7 juin, à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE. Cet événement sera diffusé «directement depuis Apple Park» et sera disponible via le site Web d’Apple, l’application Apple Developer, l’application Apple TV et YouTube. Voici comment regarder le discours d’ouverture de la WWDC 2021 :

Après la keynote de la WWDC 2021, Apple Music organise un événement spécial axé sur Spatial Audio. Cet événement aura lieu aujourd’hui, le 7 juin, à 12 h HP/15 h HE. Les détails sur cet événement sont minces, car il n’a été annoncé que ce week-end via une vidéo teaser publiée sur Apple Music.

Pour terminer aujourd’hui, Apple tiendra son discours annuel sur l’état de l’Union des plates-formes. Celui-ci aura lieu à 14 h 00 PT / 17 h 00 HE le 7 juin et sera disponible via l’application Apple Developer et le site Web Apple Developer.

Tout au long de la semaine, Apple lancera une variété de sessions et de laboratoires différents pour les développeurs. Ceux-ci donneront aux développeurs “un accès sans précédent aux ingénieurs et concepteurs Apple”, a déclaré la société.

Enfin, le 10 juin à 14h. PT / 17 h HE, Apple organisera sa présentation Apple Design Awards. Vous pouvez voir les finalistes des Apple Design Awards 2021 ici.

À quoi s’attendre à la WWDC 2021

À la WWDC 2021 cette année, nous nous attendons à ce qu’Apple annonce l’avenir de ses plates-formes logicielles, notamment iOS 15, watchOS 8, iPadOS 15, etc. Il y a eu des rumeurs de nouveau matériel, mais des fuites de dernière minute semblent minimiser l’annonce de nouveaux MacBook Pro.

Blog en direct

Le développeur Julian Schiavo a créé une vidéo amusante pour ce matin : Bonjour ! Nous allons bloguer en direct le discours d’Apple sur la WWDC 2021 ici avec des nouvelles, des commentaires et plus encore.

