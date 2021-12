iOS 16 pourrait abandonner la prise en charge de l’iPhone 6s et d’autres anciens appareils Apple

Apple a rendu public l’iOS 15.2 lundi dernier. La mise à jour comprenait un certain nombre de corrections de bogues importantes, ainsi que de nouvelles fonctionnalités telles que le plan Apple Music Voice, le rapport de confidentialité des applications et l’héritage numérique. Quelques jours plus tard, Apple a déployé la première version bêta d’iOS 15.3. L’une des meilleures choses à propos d’iOS 15 est le fait qu’il prend en charge tous les mêmes appareils qu’iOS 14. Apple n’a pas obligé les utilisateurs à effectuer une mise à niveau pour accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités présentes dans iOS 15. Malheureusement, un rapport suggère que ni iOS 16 ni iPadOS 16 ne prendront en charge autant de modèles d’iPhone et d’iPad.

iOS 16 ne prendra pas en charge l’iPhone 6s ou inférieur

L’iPhone 6s d’Apple dans une variété de couleurs. Source de l’image : Pomme

Selon le blog français iPhoneSoft, Apple ajoutera enfin à sa liste de modèles d’iPhone et d’iPad non pris en charge en 2022. Au cours des trois dernières années, cette liste est restée statique. Apple n’a pas cessé de proposer des mises à jour pour les anciens modèles d’iPhone depuis la sortie d’iOS 12 en 2018. iOS 13, iOS 14 et iOS 15 prennent tous en charge la même liste d’appareils. Bien sûr, cette tendance n’allait jamais durer éternellement. iPhoneSoft affirme qu’Apple cessera de publier de nouvelles versions d’iOS pour les appareils utilisant des puces A9/A9X ou plus anciennes à partir de l’année prochaine. Cela inclut la série iPhone 6s, l’iPhone SE de 1ère génération et plusieurs anciens iPad.

Voici les modèles d’iPhone et d’iPad qu’Apple continuera de prendre en charge avec iOS 16 et iPadOS 16 :

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone SE (2e génération), iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération), iPad Pro 11 pouces (2e génération), iPad Pro 12,9 pouces (3e génération), iPad Pro 11 pouces (1ère génération), iPad Pro 12,9 pouces (2e génération), iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération), iPad Pro 10,5 pouces, iPad (7e génération), iPad (6e génération), iPad mini (5ème génération), iPad Air (3e génération)

Et voici les modèles qui ne pourraient pas être mis à niveau vers iOS 16 et iPadOS 16 :

iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE (1ère génération), iPad Pro 12,9 pouces (1ère génération), iPad Pro 9,7 pouces, iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5e génération)

Quand Apple annoncera-t-il iOS 16 ?

Comme le note ., iPhoneSoft a correctement prédit la liste des appareils compatibles pour iOS 13 et iOS 14. Le site a manqué l’année dernière lorsqu’il a affirmé qu’Apple mettrait fin à la prise en charge de l’iPhone 6s et de l’iPhone SE (première génération). Aussi remarquable soit-il qu’Apple ait continué à semer des mises à jour pour les téléphones et tablettes de quatre, cinq et six ans, le matériel ne peut pas suivre le logiciel pour toujours.

Ce n’était qu’une question de temps avant que les mises à jour ne s’arrêtent. Néanmoins, Apple continue de publier des mises à jour occasionnelles pour les appareils plus anciens. Un peu plus d’un mois après le lancement d’iOS 15, Apple a publié iOS 14.8.1 et iPadOS 14.8.1. Ces mises à jour mineures garantissent qu’Apple peut continuer à corriger les bogues et corriger les vulnérabilités.

Que iPhoneSoft ait raison ou non, nous devrons attendre un certain temps pour le savoir. Apple annonce la dernière version d’iOS à la WWDC chaque été. À condition de respecter ce calendrier en 2022, nous pouvons nous attendre à en savoir plus sur iOS 16 en juin prochain. En attendant, mettez à jour iOS 15.2 et iPadOS 15.2 pour les nouveaux ajouts importants.