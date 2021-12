iOS : Comment fusionner des photos en direct sous forme de vidéo

Saviez-vous que vous pouvez fusionner des photos en direct en une seule vidéo ?

Fusionner des photos en direct

Lorsque vous avez pris plusieurs Live Photos en succession rapide, vous pouvez ouvrir Photos, maintenez enfoncé pour afficher l’animation, et elle s’exécutera également automatiquement à travers les autres Live Photos.

Ouvert Photos.Robinet Sélectionner en haut à droite de l’écran. Cela pourrait être plus facile si vous êtes dans le Toutes les photos voir car les vignettes sont plus petites. Appuyez sur toutes les photos en direct que vous voulez. Ensuite, appuyez sur le Partager bouton et choisissez Enregistrer en tant que vidéo.