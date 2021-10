iOS : Comment utiliser Assistive Touch

Tout le monde n’est pas aussi à l’aise pour appuyer sur des boutons ou effectuer différentes actions sur l’écran tactile. Une force limitée dans les doigts ou une mobilité réduite peuvent rendre certaines tâches que d’autres trouvent insignifiantes presque impossibles. Grâce à Assistive Touch dans iOS, il existe d’autres options pour faciliter ces tâches.

Quel est ce point blanc sur votre écran ?

Quelques personnes m’ont posé des questions sur le point blanc sur l’écran de mon iPhone. Il s’agit d’une fonctionnalité d’accessibilité qui peut vous aider à utiliser votre iPhone malgré les problèmes que vous pourriez rencontrer en appuyant sur des boutons ou en touchant l’écran. Il fonctionne sans aucun accessoire supplémentaire. Dans le même temps, la fonctionnalité peut utiliser des accessoires adaptatifs, comme des joysticks, si vous préférez.

Avec cette fonctionnalité activée, une simple pression sur l’écran peut accomplir des tâches qui nécessiteraient autrement des gestes à plusieurs doigts, des doubles pressions, des appuis sur des boutons, etc. Dans mon cas, je l’utilise pour activer Apple Pay, prendre des captures d’écran, verrouiller mon écran , et redémarrez mon iPhone. Il y a beaucoup plus de possibilités.

Activer l’assistance tactile

Activer cette fonctionnalité d’accessibilité est aussi simple que de demander à Siri. Activez simplement l’assistant vocal et dites « Siri, activez Assistive Touch ». Votre iPhone affichera un point blanc sur l’écran, sur lequel vous pouvez appuyer pour activer un menu d’options.

Alternativement, vous pouvez activer le menu via l’application Paramètres. Vous emprunterez également cette voie si vous souhaitez personnaliser le menu pour modifier les tâches que vous l’utilisez pour effectuer.

Dans l’application Paramètres, appuyez sur Accessibilité > Toucher > Toucher d’assistanceAllumer Contact AssistanceVous pouvez désormais personnaliser le menu, en ajoutant des boutons supplémentaires ou en supprimant ceux dont vous n’avez pas besoin.

Vous devriez explorer les différentes options ici, car les possibilités sont si nombreuses. Assistive Touch peut même lancer les raccourcis que vous avez créés. En plus de configurer les icônes affichées lorsque vous appuyez une fois sur le bouton du menu Assistive Touch, vous pouvez également configurer ce que fait l’iPhone si vous appuyez deux fois sur notre appui long sur le point.

La vidéo ci-dessous montre l’activation de Assistive Touch et la modification des choix de menu.